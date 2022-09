Este 8 de septiembre, Reino Unido se cimbró con el fallecimiento de la Reina Isabel II a los 96 años de edad en el palacio de Balmoral.

A través de un breve comunicado, el Palacio de Buckingham informó que en punto de las 18:30, hora local, la Reina Isabel II había dejado este plano terrenal.

"La reina ha muerto en paz en Balmoran esta tarde. El rey y la reina consort se quedarán en el palacio esta noche y volverán a Londres mañana", señala el comunicado.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W