El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró hoy martes un estado de emergencia en Vermont, estado afectado por inundaciones catastróficas.

La Casa Blanca dijo en una declaración que Biden ordenó suministrar ayuda federal para complementar los esfuerzos asistenciales estatales y locales derivados de la emergencia en las zonas afectadas por las inundaciones iniciadas el domingo y aún en marcha.

Serious, life-threatening flooding is occurring today across much of Vermont. Emergency crews have conducted rescues in multiple communities. About two dozen state roads are closed as of 10AM. Flash flood warnings are in effect from the Massachusetts line to the Canadian border. pic.twitter.com/09ryZ1N7bR