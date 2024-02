Beneficiando a decenas de familias de la junta auxiliar de San Sebastián Villanueva, el edil de Acatzingo, Abrahán Martínez Jiménez inauguró la obra para la instalación de más de 800 metros lineales de tubería en diferentes calles del lugar, esto con recursos de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Básica Municipal (FAISM) 2023.

Acompañado por autoridades auxiliares, regidores, vecinos e integrantes del Comité de Obra, el alcalde de Acatzingo, Abrahán Martínez destacó que dentro del Plan de Desarrollo Municipal de su periodo de gobierno 2021-2024 se han cumplido y hasta duplicado el número de obras de infraestructura básica, imagen urbana, así como las obras para la infraestructura para la conducción y dotación del agua potable.

Detalló que en la obra para la instalación de 820 metros de nueva tubería en la localidad de San Sebastián Villanueva las calles beneficiadas fueron: Rodolfo Sánchez Taboada (entre c. Sonora y c. Vicente Guerrero); Baja California (entre c. Vicente Guerrero y c. Rodolfo Sánchez T), Prolongación de la c. Rodolfo Sánchez T (entre c. Sonora y c. Baja California).

"Se instaló tubería corrugada de 10" y descargas domiciliarias, mejorando la calidad de vida de las familias con servicios de calidad e higiene. Con estas acciones contribuimos a elevar la calidad de vida de cientos de familias de esta localidad, sin distingo alguno de color o partido ", concluyó.