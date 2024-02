“Tenemos más de 3 años de caminar y recorrer cada una de las juntas auxiliares, comunidades y barrios de nuestro municipio de Zacatlán, conociendo de cerca las necesidades de las familias, de platicar, de hacer un diagnóstico de lo que se requiere, de dar resultados y que, de esta cercanía con la gente, nos da una gran ventaja en comparación con el resto de los aspirantes”, enfatizó el aspirante a la coordinación municipal en defensa de la 4T en dicha demarcación, Eybar Márquez Manzano.

En entrevista a Intolerancia Diario, Eybar Márquez destacó que gracias al trabajo y cercanía con la gente —que comenzó desde hace 3 años y medios— se ha reflejado en los números que lo perfilan como un “personaje puntero” garantizando con un superávit de, por lo menos, 6 mil votos de votación genérica a favor del partido guinda para la elección del próximo mes de junio de 2024, esto después de los datos publicados por el Buró de Estadística y Análisis de Opinión Pública (BEAP).

“Las encuestas dicen y nos favorecen como el perfil más competitivo, algunos ya vieron la encuesta y saben que de los 10 puntos que Morena maneja, yo me llevó 9.25 y el contrincante que me sigue lleva .50, lo que quiere decir y el tercer lugar .25. Yo me comprometo a garantizar en Zacatlán 20 mil votos y vamos a seguir trabajando duro y vamos a acelerar el paso para que podamos apoyar este proyecto de nación con la doctora, Claudia Sheinbaum y con el senador, Alejandro Armenta”, subrayó.

El morenista refirió que durante su caminar por el municipio de Zacatlán, ha recibido el respaldo de las familias zacatecas “las personas están confiadas y animadas, quieren a una persona joven, con nuevas ideas, yo le estoy apostando a los jóvenes y a la gente también adulta que nos conoce, que sabe que somos de Zacatlán, que allá seguiremos todo el tiempo y que queremos todo lo mejor para Zacaltán. Garantizo la mayor votación histórica”.

Finalmente, Eybar Márquez manifestó su plena confianza al partido que representa para que sea una elección y proceso interno basado en las preferencias de la población. “Tengo la plena seguridad de este proceso para poder lograr este proyecto de Nación. Nuestro proyecto es ciudadano y está basado en ellos, en los que nos respaldan y con quienes tenemos el compromiso de sacar las cosas adelante, haciendo un trabajo en conjunto que pueda beneficiar a Zacatlán”.

Tome nota

Cabe mencionar que en la Encuesta de Evaluación de gobierno y posicionamiento de aspirantes políticos en el municipio de Zacatlán aplicada del 12 al 16 de febrero de 2024 por la empresa BEAP, de acuerdo a la metodología y tipo de muestreo probabilístico aleatorio simple, polietápico.

Se aplicaron 800 cuestionarios en puntos de muestreo a través de entrevistas “cara a cara”. Teniendo un error máximo aceptable para el estimador y nivel de confianza de +/- 3.4 por ciento con 95 por ciento de nivel de confianza. Dirección General BEAP, Matriz Puebla, teléfono y fax: (222) 2.11.28.64 [email protected], página de internet: www.beapmexico.org