En la conferencia matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio su punto de vista acerca del conflicto legal que tiene la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) desde hace más de 100 días.

Desde el Salón Tesorería, López Obrador afirmó que espera que este tema lo resuelvan las autoridades ministeriales con rectitud, y sobre todo, que no exista influyentismo.

"Ese caso es muy debatido, he escuchado puntos de vista. Lo mejor es que la Fiscalía (General de la República) resuelva, que las autoridades actúen con rectitud, que no se inclinen a favor de uno u otro, que le den la razón a quien la tiene, que no haya influyentismo, que se imparta justicia, ese es mi punto de vista”.

En ese sentido, el mandatario federal comentó que “ya no es el tiempo de antes”, por lo que afirmó que si alguna de las partes pretende hacer “chanchullos”, van a ganar el pleito, pero a costa de perder la respetabilidad.

López Obrador también puso calificó el conflicto como un “pleito por herencia”, y por ello, llamó a los adultos mayores realizar sus testamentos para evitar problemas de esta clase.

“Si los finados padres resucitaran se volverían a morir. Por eso una recomendación es que la gente mayor que deje su testamento de lo mucho o de lo poco que tenga, y que no esté pensando que no va a haber problemas, que piense que sí va a haber problemas, el dinero es una tentación”.

El conflicto de la UDLAP

En marzo de este año, Intolerancia Diario dio a conocer una serie de ordenes de aprehensión contra miembros de la Familia Jenkins, por un presunto desvío de recursos en la Fundación Mary Street Jenkins por alrededor de 14 mil millones de pesos.

También inició una investigación por parte del Gobierno Estatal al señalar que la Fundación “donó” su patrimonio a entidades en Jalisco y cuentas en Panamá.

Este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el litigio que lleva más de 100 días sin resolverse.