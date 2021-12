Con el inicio de la jornada de vacunación de refuerzo en seis entidades del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió sus dosis de AsraZeneca.

Desde Zapopan, Jalisco, el mandatario del país encabezó el inicio de esta nueva etapa de la inmunización a adultos mayores de 60 años.

"No me dolió. Ojalá no haya ninguna reacción”, expresó sonriente el mandatario.

En ese momento también fueron inoculados los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; el de Salud, Jorge Alcocer; de la Marina-Armada de México, Rafael Ojeda Durán; de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, también fueron vacunados.

En el lugar también fueron vacunados adultos de la tercera edad de Jalisco que acudieron a la conferencia.

Cabe destacar que la jornada de vacunación inició únicamente en seis entidades del país, Chiapas, Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán.