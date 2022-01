Los primeros tres casos de "flurona" (infección simultánea de gripe y nuevo coronavirus) en México fueron detectados en Jalisco y Nayarit, confirmaron hoy domingo autoridades.

La jefa del Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Emergente y Remergentes de la Universidad de Guadalajara (UDG), Alejandra Natali Vega Magaña, confirmó en rueda de prensa los dos primeros casos en el estado de Jalisco.

Vega explicó que ambos casos pudieron ser detectados con el instrumental de diagnóstico Covid-flu desarrollado por la UDG junto con la empresa Genes2Life.

Aseguró que la co-infección de estos dos pacientes, de los que no precisó edad ni sexo, no ha pegado fuerte, es decir, "no fueron graves y se atendieron de manera ambulatoria".

Por su parte, el secretario de Salud del estado de Nayarit, José Francisco Munguía Pérez, confirmó el tercer caso de "flurona" en México, detectado en una mujer de 28 años.

Explicó ante medios que el caso en el estado se tuvo en la ciudad de Tepic, capital de Nayarit, a la par de la detección del primer caso de la variante ómicron de coronavirus en esa misma localidad.

El funcionario estatal sostuvo que "la 'flurona' no es una novedad", porque ya "se había registrado en otros países como Estados Unidos, donde hubo casos de pacientes con doble infección en 2020".

Dijo en ese sentido que Brasil fue el primer país de América Latina en detectar un caso de co-infección de este tipo el pasado 6 de enero.

Con información de Xinhua.