Genaro "G", exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, promovió un amparo ante una orden de aprehensión en su contra.

La demanda de garantías fue presentada el pasado 27 de enero, pero Luz María Ortega Tlapa, jueza Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal, aún no admite a trámite la petición.

En su demanda no precisa qué orden reclama, ya que cuenta con diversos mandamientos judiciales por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, y por su probable responsabilidad en el delito de omisión, por permitir el ingreso de armas a territorio mexicano, derivado del operativo Rápido y Furioso; ésta última girada el 9 de enero.

La juzgadora otorgó un plazo de cinco días para que Genaro "G" precise cuál es el acto que reclama, las autoridades a que atribuye la orden y la fecha de conocimiento y antecedentes de dicho acto.

En enero, el juzgado Noveno de Distrito en Sonora otorgó a la Fiscalía General de la República (FGR) siete órdenes de aprehensión contra involucrados en el operativo Rápido y Furioso.

Entre las órdenes libradas destacan los nombres de Genaro "G", el exjefe de Inteligencia de la Policía Federal, Luis "C", el ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, y el ex comisionado de la Policía Federal, Facundo "R".

El delito que se le imputa es porque supuestamente se coludieron autoridades mexicanas y norteamericanas para introducir ilegalmente un gran número de armas de alto poder, para ser entregadas a “El Chapo” Guzmán, las cuales fueron utilizadas y han seguido siendo usadas para diversos crímenes vinculados con el narcotráfico.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, ordenó el ingreso ilegal a México de más de 2 mil 500 armas de fuego para detectar a los compradores, armamento que se perdió y cayó en manos de cárteles del narcotráfico y que fue utilizado en crímenes de alto impacto, desde 2009.