El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó de manera categórica que haya problemas con el rediseño del espacio aéreo del Valle de México, el cual fue modificado para la entrada en operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

"Se está viendo todo y no hay ningún problema de rediseño, eso lo inventaron nuestros adversarios. (...) No hay ningún problema de rediseño. No hay, y así lo sostengo, categóricamente, ningún problema de rediseño del manejo del espacio aéreo. El rediseño no (es problema) esa es una maniobra de estos corruptos", destacó.

Tras los reportes de incidentes aéreos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), AMLO comentó en su conferencia de prensa matutina que tales hechos no son atribuibles al rediseño del espacio aéreo, como se ha acusado.

López Obrador aseguró que, por el contrario, cuando se iba a construir el aeropuerto de Texcoco, quienes hicieron los estudios del manejo del espacio aéreo actuaron de manera tendenciosa.

“Quienes hicieron los estudios de manejo aéreo actuaron de manera tendenciosa, porque les pagaron para que resolvieran que no se podía interactuar en el espacio aéreo, que solamente podía operar el aeropuerto de Texcoco, porque el plan que tenían los promotores de esa obra era quedarse con los terrenos del actual aeropuerto y las 600 hectáreas del aeropuerto para hacer una especie de Santa Fe, un negocio inmobiliario", acusó.

Aseguró que para construir el aeropuerto de Texcoco se buscaba cerrar Santa Lucía, e incluso el de la Ciudad de México a pesar de la reciente construcción de la terminal 2 y del Hangar Presidencial. Incluso se cerró el Aeropuerto de Toluca para saturar el AICM y justificar la construcción en Texcoco.

El presidente López Obrador justificó que sea en la Secretaría de Gobernación donde se haya establecido la mesa de diálogo entre las empresas de aviación y los llamó a ponerse de acuerdo, "porque no se va a permitir que se afecte el interés público".

Asimismo, aseguró que no habrá decretos de su gobierno para obligar a las aerolíneas a volar desde el AIFA, pues será una decisión voluntaria de las empresas.

Luego de que se suscitara un incidente aéreo en el AICM, cuando un avión de Volaris fue autorizado para aterrizar en una pista que se encontraba ocupada por otra aeronave, en la Secretaría de Gobernación hubo una reunión para ordenar el espacio aéreo.

El presidente criticó este lunes a quienes acusaron de que existe un mal manejo en el espacio aéreo; “hasta el presidente Fox echándome la culpa y hablando del AIFA cuando este accidente fue aquí, en el AICM”.

Aseguró que no hay problemas en el manejo, “lo que existe son resistencias alentadas por el conservadurismo, todo cuestionan, aunque caigan en el ridículo”, pero sostuvo que ya se está buscando una solución al problema.