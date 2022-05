El gobierno federal negó que exista o vaya a implementarse un decreto para obligar a las aerolíneas a aumentar sus operaciones en el recién inaugurado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), por lo que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aclaró que lo que se logró fue un acuerdo con las líneas aéreas.

"Era falsa la nota que circulaba de un supuesto decreto para limitar el número de vuelos desde el aeropuerto de la Ciudad de México y lo que sí hubo fue un acuerdo y entendimiento entre autoridades y las empresas que operan en el aeropuerto", afirmó.

Al participar en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Segob destacó que el acuerdo se dio entre la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), y las aerolíneas que operan tanto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) como en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

"Se acordó, entre otras cosas, que los vuelos de carga doméstica y chárters van a migrar sus operaciones casi de inmediato al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que en un periodo de tres meses se va a regularizar también el que vuele al aeropuerto Felipe Ángeles y se trasladen todas las operaciones de lo que es la carga internacional".

López Hernández detalló que en este periodo se estará terminando la adaptación de las áreas de aduanas, de bodega y de distribución, por lo que antes de que termine el año, todos los vuelos de carga internacional y doméstica, y de chárteres estarán operando en el aeropuerto Felipe Ángeles.

Se espera que, en las próximas semanas, las aerolíneas den a conocer mayor información sobre el aumento en el número de operaciones hacia y desde el AIFA.

"A partir del 15 de agosto, Aeroméxico aumentará 10 frecuencias más y a partir del 15 de septiembre, 20 frecuencias más y así las otras dos aerolíneas", manifestó.

Asimismo, dijo que dejarán de volar desde el AICM todas aquellas aerolíneas que mantengan adeudos por arrendamiento, por concepto de tarifas de uso de aeropuerto y otros adeudos.

Igualmente se acordó con las autoridades aeroportuarias y empresas que desde este 10 de mayo del presente año ya no sé permitirá ningún vuelo no programado o no permitido, sino que se van a respetar única y exclusivamente las frecuencias o slots tal y como están convenidas hasta el verano de 2022.

"No habrá ni aterrizajes y ni despegues de lo que se conoce como vuelos no permitidos o vuelos no programados. Básicamente ese es el acuerdo al que se llegó y se reconoció que era falsa la nota que circulaba de un supuesto decreto para limitar el número de vuelos desde el aeropuerto de la Ciudad de México".