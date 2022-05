El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que hay una campaña de boicot en contra del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en la que lo culpan por los retrasos en los viajes y afectaciones a los pasajeros.

López Obrador dijo que pese a que ya no existe el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), aún se realizan trabajos de inteligencia, a través de los cuales se le informó sobre el presunto boicot.

"Aprovecho para darlo a conocer porque ya no hay espionaje, ya no existe el CISEN pero sí hay inteligencia, no hay espionaje pero sí mucha inteligencia de la gente que me informa de todo lo que está pasando y ahora parece como qué hay oposiciones, resistencias, boicot en el aeropuerto de la Ciudad de México y me están echando la culpa a mí, del tiempo que tardan los pasajeros por los cambios que se están llevando a cabo", dijo.

AMLO afirmó que la campaña de boicot está ligada a "la molestia" de que no se concretó la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en Texcoco.

"Y viene de arriba, tiene que ver con la molestia que todavía no digieren, superan, de que no pudieron atracar con el NAIM de Texcoco y cómo era muchísimo dinero, estamos habla donde un robo de más de 200 mil millones de pesos”.

"Se quedaron molestísimos, ellos sus voceros, sus achichincles y sus seguidores del conservadurismo", aseguró.