El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, convocó a la ciudadanía a votar este domingo y exigió una jornada en paz, sin coacción, amenazas a la ciudadanía con la pérdida de programas sociales y sin la intervención del crimen organizado.

En plena veda electoral y en el arranque de la jornada de votación, el líder panista difundió un video en el que convocó a la ciudadanía de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas para que ejerzan su derecho.

“Que salgan a votar, a que ejerzan su derecho a defender el futuro de México. Nuestro país necesita la participación de cada una y de cada uno de ustedes, pedimos que en todos los estados se tengan las condiciones de equidad y seguridad, que sea una jornada democrática y en paz”.

Cortés pidió al gobierno federal que no intervenga en las elecciones pero que sí garantice que no existan amenazas al electorado ni intervención de grupos del crimen organizado.

“Nosotros pedimos que se respete el voto, que no existan presiones ni coacción, que no amenace a la gente de perder sus programas sociales, que todos puedan ejercer este derecho en absoluta libertad, que el gobierno no vuelva a permitir que el crimen organizado interfiera para que finalmente, los resultados sean lo que la gente quiere”.

Además, pidió no olvidar que el voto es lo más importante, ya que, "sólo así podremos defender a México, cuidar lo que hemos avanzado y cambiar el rumbo con buenos gobiernos”.