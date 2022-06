A pesar de que la Secretaría de Energía apuntó que la autosuficiencia energética de México se alcanzará hasta 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que se logrará en 2023, aunque reconoció que la meta es un desafío.

“Estamos trabajando para que, en 2023, es un desafío, dejemos de comprar las gasolinas. Y no es un asunto fácil porque ahora que está creciendo la economía está aumentando el consumo y, además, como no les resulta a los importadores que tienen permisos, ellos no están introduciendo gasolinas, es Pemex, que está garantizando el abasto”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

El pasado 31 de mayo, la Secretaría de Energía publicó su Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2022-2036, donde reconoció que su plan es cancelar importaciones de combustibles del orden de 400 mil millones de dólares en los próximos tres lustros, en tanto se desarrolla en México de manera soberana, pero eso no sería hasta 2024.

Sin embargo, AMLO dijo que, con la construcción de la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, la compra de Deer Park en Texas y la modernización de seis plantas procesadores existentes en el país se podrá alcanzar el objetivo.

“Invertimos desde que llegamos como 40 y 50 mil millones de pesos. Fue también un acierto, porque si las hubiésemos dejado como estaban, pues estaríamos procesando 20 por ciento de su capacidad de estas refinerías, las encontramos en 30 por ciento de su capacidad y las tenemos al doble, al 60, y las vamos a llevar a más de 80 por ciento de su capacidad, cambiando plantas”, destacó López Obrador.

Remarcó que la nueva refinería Olmeca contará con el abasto suficiente de petróleo por la infraestructura existente en la zona, por lo que podrá producir gasolinas el próximo año.

“A Dos Bocas llegan más de un millón de barriles diarios de todos los pozos de tierra de Tabasco y de Campeche, y de los pozos de aguas someras de Campeche, ahí se concentra toda la materia prima. Por eso decidimos hacer ahí la refinería, porque se tienen todas las instalaciones”, indicó.