Las bancadas del PAN, PRI, MC, PRD y el Grupo Plural rechazaron la postulación del senador de Morena, Alejandro Armenta, como presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

En conferencia de prensa, los coordinadores del PAN, Julen Rementería; PRI, Miguel Ángel Osorio Chong; de MC, Clemente Castañeda y Miguel Ángel Mancera, del PRD desaprobaron la decisión de Morena, señalando que no abona a la unidad del país.

"Si no hay apertura de parte de esta mayoría, nosotros nos reservamos también nuestro derecho a seguir construyendo políticamente. Estamos buscando la mejor salida política para la construcción de un acuerdo en el Senado de la República y apelamos a que la mayoría particularmente actúe con responsabilidad”, dijo Rementería.

Los legisladores del llamado “Bloque de Contención”, denunciaron que Armenta, como presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, nunca consideró los puntos de vista de la oposición, por lo que propusieron que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, asuma como presidente de la Mesa Directiva, lo cual fue rechazado por el propio Monreal.

El coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que el bloque de contención quiere garantías de que habrá acuerdos políticos para que el Senado funcione y sirva al país y a los mexicanos.

"Si no nos buscan nos van a obligar a cerrar la puerta y no poder ni siquiera sentarse a dialogar. Y nosotros no somos de la misma manera que lo han hecho ellos ni tampoco queremos a una presidenta o presidente de la mesa directiva que actúe como le ordena su grupo", reclamó.