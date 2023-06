La aún jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que Martí Batres es su propuesta para quedar al frente de la capital, luego de la renuncia de la morenista para participar en el proceso interno por la candidatura a la presidencia de la República.

“Martí es un servidor público de primera que siempre ha trabajado con amor y convicción por la transformación. Dejamos a la ciudad en muy buenas manos para continuar avanzando en la conformación de una Ciudad de Derechos”, indicó a través de redes sociales.

La mandataria capitalina indicó que la decisión de que Martí Batres quede como jefe de gobierno definitivo tendrá que ser ratificada por el Congreso de la Ciudad de México.

“Esperamos que sea muy pronto y lo planteamos a diversas fuerzas, Martí Batres va a estar con ellos, yo estuve con el coordinador parlamentario del PAN, de Morena, del PRI, con la dirigencia, estuve con el PT, estoy con el PRD también me reuní y estoy buscando a Movimiento Ciudadano que no me dio tiempo de verlos, con el Partido Verde y Mujeres Demócratas que son el otro grupo”, dijo.

Sheinbaum también anunció que el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, estará coordinando las labores del Gabinete de Seguridad y Justicia, asimismo, Luz Elena González coordinará las áreas técnicas del gobierno de la Ciudad de México: “Esto ayudará a garantizarle a la ciudadanía que todas las obras se van a terminar y dar certidumbre en todo lo relativo a seguridad”.