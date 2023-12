La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados acordó aplazar para el siguiente periodo extraordinario de sesiones, el cual se realizará en febrero de 2024, la discusión sobre la reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas.

La propuesta establece instalar el día 14 de diciembre de 2023 una Comisión de Trabajo que estará integrada por las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las organizaciones sindicales y patronales, y las Secretarías de Gobernación y de Trabajo y Previsión Social, para impulsar la participación efectiva de todos los sectores en el análisis y discusión de la propuesta de reforma constitucional.

El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, confirmó que se atendió la sugerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de ampliar el análisis, además de escuchar a los empresarios.

Asimismo, destacó que se generará una reserva con los grupos parlamentarios para que la iniciativa sea aceptada y garantizar la reducción de la jornada laboral a los trabajadores y las condiciones para los empleadores.

La diputada de Morena y promovente de la iniciativa, Susana Prieto Terrazas, cuestionó que su grupo parlamentario aprobará trasladar al siguiente periodo la discusión y votación de su iniciativa de reducción de jornada laboral de 48 a 40 horas.

“Yo no tengo el poder en la Junta de Coordinación Política, quien es el coordinador de la fracción parlamentaria es Ignacio Mier. Él es el coordinador. Morena tiene su voto ponderado. Lo que está pasando en este momento no debió pasar porque no es posible que Morena se ponga como el impulsor de la iniciativa y ahorita vuelvan a decir que se nombre una comisión de trabajo otra vez, no sé qué quieren”, expresó ante manifestantes fuera de San Lázaro, quienes gritaban “simulación”.