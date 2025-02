En el marco del Día Internacional del Condón, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que durante el año 2024 benefició a 21 millones de personas con la dotación de condones en todas sus Unidades de Medicina Familiar (UMF).

Además, se realizaron 2.8 millones de orientaciones a nivel nacional sobre el uso correcto del preservativo, reforzando el compromiso del instituto con la salud sexual y reproductiva de sus derechohabientes.

Rodrigo Guadalupe Ojeda Escoto, coordinador de Programas Médicos adscrito a la División de Prevención y Detección de Enfermedades del IMSS, destacó que el uso del condón entre adolescentes durante 2024 fue del 21.2% como método anticonceptivo. Asimismo, resaltó que el IMSS realizó 827 mil entregas orientadas de preservativos a estudiantes de escuelas públicas de nivel medio-superior y superior en todo el país, como parte del Programa PrevenIMSS.

Enfatizó que el condón, cuando se utiliza correctamente, tiene una efectividad cercana al 95% para prevenir Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y embarazos no planificados. Sin embargo, recordó que algunas ITS, como la sífilis y el herpes, pueden no ser completamente prevenidas debido a la presencia de úlceras en áreas no genitales.

Además, el coordinador de Programas Médicos mencionó que el uso del preservativo ha tenido un impacto significativo en la reducción de la incidencia del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Según modelos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el incremento en el uso del condón desde 1990 ha evitado aproximadamente 117 millones de nuevos casos de esta infección a nivel mundial.

El IMSS ha llevado a cabo 21 campañas de concientización sobre el uso del preservativo en los últimos 13 años, complementadas con actividades permanentes en consultorios de medicina familiar, módulos preventivos, y estrategias educativas en escuelas y empresas. El personal de Enfermería y Trabajo Social ha brindado orientación continua para promover el uso correcto del condón y otros métodos de planificación familiar.

Ojeda Escoto recomendó a la población derechohabiente acudir a las unidades médicas para recibir orientación sobre métodos de planificación familiar y el uso correcto del preservativo. "La principal recomendación es estar informándonos continuamente, participando en las diversas estrategias y escuchando atentamente los comentarios que el personal de salud lleva a nuestras empresas o escuelas", manifestó.

Finalmente, el IMSS trabaja de manera coordinada con otras instituciones del sector salud y la Secretaría de Educación Pública en estrategias de prevención y promoción de la salud, incluyendo la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia (ENAPEA) y actividades preventivas en escuelas públicas.