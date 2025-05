Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, afirmó que el Legislativo ya cumplió con alertar sobre candidatos al Poder Judicial que no reúnen los requisitos, dejando en manos del Tribunal Electoral la decisión final. Durante una videocharla con simpatizantes, destacó que no mencionaron nombres para evitar ser acusados de influir en el voto, pero insistió en que presentaron pruebas de falta de idoneidad, como carpetas de investigación o promedios académicos insuficientes.

El INE recibió solicitudes para dar de baja a 26 aspirantes y habilitó un micrositio para que ciudadanos reporten candidaturas cuestionables, especialmente si incumplen acciones afirmativas como no tener sanciones por violencia de género o deudas alimentarias. Se espera que el 12 de mayo se publique un avance de las denuncias recibidas, mientras el Tribunal Electoral resolverá los casos.

Fernández Noroña también criticó los nuevos lineamientos de Morena, en particular la prohibición del turismo legislativo. Argumentó que algunos viajes, como su participación en el Consejo de Europa, son necesarios para defender posturas políticas. "Debe haber criterios claros, no prohibiciones generales", señaló, rechazando rumores de que por su influencia se vetaron vuelos en primera clase para legisladores.

El senador desmintió las críticas en su contra, asegurando que son "grilla" y aclaró que, aunque fue invitado al G20 de presidentes de congresos, no asistió por recomendación de Cancillería. "A mí no me queda el saco, así que no me lo acomodo", concluyó.