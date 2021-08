Ante el próximo relevo de las autoridades municipales en las 217 demarcaciones, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, les recomendó que no permitan el ingreso a personajes ligados a la corrupción y más bien evalúen a los mejores perfiles para ocupar áreas.

A pregunta expresa con respecto a las supuestas presiones que ya reciben algunos presidentes municipales electos por parte de algunos partidos políticos o líderes dentro de las agrupaciones políticas, el jefe del Poder Ejecutivo Estatal les recomendó no ser débiles frente a esas personas, quienes saben cómo entrometerse para cometer fechorías.

“Sí le he recomendado algunos alcaldes con los que he platicado que ningún político, con ningún cargo tiene y debe tener la mínima oportunidad para poner gente adentro de los gobiernos, porque algunos van y desde las campañas les piden áreas de gobierno específicas, así trabajan, así quieren tener el control del transporte público, de la seguridad pública, de la obra pública, no porque al rato tienen problemas, los que sean débiles los gobernantes que estén a punto de entrar y sean débiles ante esas tentaciones”, dijo el mandatario local.

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, refirió que los presidentes municipales quienes entran en funciones el próximo 15 de octubre no deben permitir que se cometan actos de corrupción, “ese tipo de cosas se tienen que ir limpiando se tienen que ir limpiando”, dijo.

El mandatario local añadió que muchos personajes quienes están ligados a varios hombres y mujeres quienes ocuparán las alcaldías ya trabajaban en las campañas electorales y prácticamente “ya son parte de los equipos políticos, participaron en las campañas, son profesionales y lo que sí les puedo asegurar a los alcaldes y alcaldesas que encabezarán administraciones con ese tipo de gente, que no van a ser leales a sus gobiernos, van a llegar a cometer actos fraudulentos eso sí”, auguró.

La corrupción de incrusto en administraciones que concluyen

El jefe del Poder Ejecutivo Estatal comentó que eso ocurrió con las administraciones municipales que concluyen su mandato, pues desde las campañas de 2018 hicieron acuerdos con gente con antecedentes de corrupción y así siguieron hasta finalizar la administración.

Aunque no se refirió concretamente a ningún municipio, el mandatario estatal dijo que todo esto ha salido a la luz pública, incluso algunos medios de comunicación han dado cuenta de los actos de corrupción.

“No está aprobado todos los que vinieron de otros gobiernos y se incrustaron en gobiernos municipales que están concluyendo, ahí están los nombres, ahí están son los mismos que ejercen su derecho a robar, ejercen su derecho a robar, porque así entienden la función del servicio público no de servir sino de ejercer su derecho a robar, lo lamento mucho y ahora que están ya para entrar en funciones que no se dejen secuestrar por nadie por nadie”, dijo.

Finalmente, dijo que su gobierno continúa con las investigaciones con respecto a varios casos de corrupción, entre estos asuntos se ubica Ciudad Modelo.