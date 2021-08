El gobernador, Miguel Barbosa, advirtió que retirará concesiones otorgadas por el ex titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), Guillermo Aréchiga Santamaría, y es que, a pesar de que él instruyó a que no se otorgarán más permisos a transportistas hasta que se regularizará el transporte público, el exfuncionario los otorgó bajo actos de corrupción.

"La instrucción que le di a Aréchiga fue no otorgará concesiones hasta que regularicemos el transporte, pero incumplió y otorgó de sus pistolas, concesiones, todos se van a revocar, esas se van a revocar", dijo el gobernador.

El gobernador, tildó de corrupto al ex titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte y señaló que, a partir de la llegada de Elsa Bracamonte González ha tenido reuniones con concesionarios del transporte público con quienes se abordan diferentes temas; por ejemplo, la invasión de rutas, los operativos, así como la modernización por mencionar algunos puntos.

"Llevo ya dos reuniones y después de la salida de Guillermo Aréchiga, ese señor corrupto, que tenía en la Secretaría de Movilidad y Transporte establecí un mecanismo de vinculación con todo el transporte público, una vez al mes me reúno con todos los transportistas del estado, con concesionarios de camiones de microbuses, con concesiones de taxis y de aplicaciones son dos reuniones distintas y el último acuerdo que tuvimos fue llevar las reuniones a las regiones para que en las regiones resolvamos todo lo que significa la regularización del transporte", dijo.

El jefe del Poder Ejecutivo señaló que durante su gobierno se acabaron los privilegios para los transportistas, dijo que él no pidió favores político-electorales, a diferencia de ex gobernantes y todos tendrán que entrarle al tema de la modernización del transporte.

A su vez, el gobernador de Puebla recordó que durante su administración hubo modificaciones legales y con ello hubo despidos de personajes que han cometido actos de corrupción, en referencia a los delegados quienes se trasladaban a los diferentes municipios y quienes representaban a dependencias como la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) y la de Seguridad Pública Estatal (SSP).

"Una ayudadita nos cae bien", dice a diputados federales

Por otra parte, el gobernador Miguel Barbosa, exhortó a los diputados federales a que trabajen en temas de gestión para que más recursos lleguen a Puebla y no solamente se enfoquen en temas legislativos, señaló que el presupuesto siempre beneficia a las entidades federativas y a los municipios.

"En tres años que los diputados legislan no gestión obra, yo creo que las cosas van a seguir igual solamente que es lo que se dice cuando arranca cada año un período legislativo, allá andan Senadores algunos diputados engañando a los presidentes (...) el presupuesto nos nos beneficia a todo el país, a todos los estados, a todos los municipios", dijo el gobernador.

El mandatario local refirió que tiene comunicación y relación política buena con los diputados federales poblanos, por lo que en breve se reuniría con ellos para abordar temas de gestión y de presupuesto.

"Vamos a trabajar con todos los diputados de todos los partidos políticos e instalado en Puebla una relación política con los representantes populares de todos los partidos políticos, no me siento distanciado de nadie, me siento muy cerca de todos afortunadamente hemos tomado acciones juntos juntos que nos permita y sí, de su gestión puede haber beneficios para el estado yo lo reconoceré y yo lo aplaudiré, así es que vamos juntos quienes hemos recibido un voto de parte de la ciudadanía para mejorar los destinos de nuestra población", dijo el gobernador.

Sin respuesta de Conagua

El gobernador refirió que no ha tenido respuesta por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con respecto a la revisión de los pozos, toda vez que la sobreexplotación es la principal causa por la cual se acaban los mantos acuíferos.

"Como lo dije es un asunto de sobreexplotación, estamos trabajando en rescatar la Ciénega, para algunos será conocida la Ciénega, era un gran manantial en terrenos de Zinacatepec y de San José donde todos los niños y jóvenes y adultos de toda esa zona fuimos de niños aprender a nadar y ahora está perdido".

"El manantial lo vamos a rescatar y una de las causas que existen para ese manantial es la sobreexplotación por pozos de personas dedicadas a la lavandería de ropa y si no tienen permisos o si se los dieron vamos hacer que se realiza conforme a la ley y que se clausura en esos pozos que han afectado los mantos subterráneos de agua".

Finalmente el gobernador se refirió a diferentes asuntos municipales toda vez que este lunes ofreció una conferencia de prensa desde Tehuacán lugar en se realizó la inauguración del inició del ciclo escolar.