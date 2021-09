Por decisión personal, Ardelio Vargas Fosado, renunció a la subsecretaria de gobernación, anunció el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien se refirió al ex funcionario estatal como un hombre capaz, experimentado y leal.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal dejó claro que su renuncia fue voluntaria “ he aceptado la renuncia voluntaria de separación de su cargo del subsecretario general de gobernación Ardelio Vargas, quien es un hombre muy capaz, muy experimentado, muy leal, hizo un gran desempeño y se separa de su cargo por asuntos estrictamente personales, estrictamente personal”, dijo el gobernador.

El mandatario estatal reconoció la labor del ex funcionario estatal y le deseo éxito en las tareas públicas o privadas que desempeñe, “mi reconocimiento a su trabajo y le doy un abrazo, le deseo el mayor de los éxitos en las tareas privadas o profesionales que pudiera o que vaya a desempeñar un abrazo amigo Ardelio Vargas”, dijo.

El gobernador dijo que por el momento no tiene al perfil quien sustituirá al ex funcionario estatal y federal, y es que Ardelio Vargas laboró no solo en administraciones estatales, pues ocupó cargos federales.

Al inicio de la administración de Miguel Barbosa Huerta, Ardelio Vargas Fosado apoyó al mandatario estatal como asesor del área de Seguridad Pública Estatal, desde donde encabezó las negociaciones con un grupo inconforme de la dependencia que mantuvo paros escalonados de seguridad hasta que se solucionó dicho conflicto.