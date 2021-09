El gobernador, Miguel Barbosa, comentó que no hay daños graves tras el sismo ocurrido la noche del martes, aunque instruyó a que por medio de la Coordinación Estatal de Protección Civil se haga una revisión minuciosa en el estado.

“Hubo una llamada del presidente de la República por la red de comunicación interna a eso de la 9:30 de la noche, yo estaba trabajando aquí en Casa Aguayo y comenzamos inmediatamente con referencias de todo el estado y, no podemos hablar de daños mayores, algunas cosas que hay que hacer, pero hay saldo blanco en escuelas, cristales rotos en hospitales, vamos a tener que pormenorizar cada región y hablar de cosas muy específicas pero en general no hay pérdida de vidas humanas ni pérdida de daños materiales importantes”, comentó.

En su oportunidad, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Ana Lucía Hill Mayoral, refirió que en un balance general no hay daños graves tras el sismo de 7.1 grados ocurrido la noche del martes, aunque se continúa la revisión de inmuebles.

“Solo se reportaron daños menores que tienen que ver con algunas afectaciones en acabados rompimiento de cristal, el día de hoy ya con mayor luz se vuelve hacer un recorrido solamente para descartar daños adicionales”, comentó.

El reporte general

De acuerdo al reporte de la Coordinación Estatal de Protección Civil, el sismo de 7.1 registrado a las 20:47 horas al sureste de Acapulco, Guerrero, se sintió en gran parte del territorio poblano, en un dato preliminar solo en Piaxtla hubo leves daños en el templo, pero de manera general, no hay más daños.

Este miércoles, la Coordinación Estatal de Protección Civil revisa las estructuras de inmuebles y habrá revisión en los municipios en donde se sintió con mayor fuerza el movimiento telúrico.

La Coordinación de Protección Civil atiende con revisiones los municipios de Nopalucan, Tepexi de Rodriguez, Tehuacán Chila de las Flores, Santa Inés Ahuatempan, San Jerónimo Xayacatlán, en Axutla , Molcaxac, La Magdalena Tlatlauquitepec, Acatzingo, Región Huauchinango, Ciudad Serdán, Tecamachalco, Soltepec, Región Cuetzalan, Región Teziutlán, no se registraron daños.

Para este miércoles, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud han informado que no hay daños en hospitales y centros de salud, por su parte, en las escuelas no hay daños, aunque habrá revisión minuciosa en los inmuebles con el objetivo de que no haya riesgos, este miércoles continuaron las clases normales, para el bloque de alumnos que asisten.

Finalmente, las autoridades estatales exhortaron a que los ciudadanos se mantengan en alerta ante un nuevo suceso de este tipo, ya que se contabilizaron 150 réplicas, se pidió que los ciudadanos conservar documentación importante a la mano, no arriesgarse de manera innecesaria y estar pendientes de la información que emitan los canales oficiales.