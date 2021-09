A partir de la llegada de las 217 nuevas autoridades el 15 de octubre, el gobierno del estado convocará a los alcaldes para trabajar en una estrategia de seguridad regional que ya prepara la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, a cargo de Rogelio López Maya.

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, refirió que la nueva estrategia de seguridad se basa en los índices delictivos de cada municipio, una vez teniendo el mapa delictivo su gobierno convocará a los alcaldes a trabajar de manera conjunta.

“Vamos a construir una estrategia de seguridad por regiones, ellos apenas van a llegar a encontrar cómo estarán las policías que recibe, nosotros les compartiremos toda la información que tenemos, el atlas delictivo, región por región y estamos poniendo atención para dar todos los resultados”, dijo el gobernador.

El jefe del Poder Ejecutivo Estatal comentó que a los 217 alcaldes dará una opinión con respecto a su titular de seguridad, por ser una de las áreas de gobierno más importante, pero no influirá en las decisiones que asuman, sin embargo, el mandatario refirió que el gobierno del estado y los municipios deben coordinarse para el combate a la delincuencia.

Si bien para el caso de Puebla capital hay disposición de trabajo con el nuevo alcalde, Eduardo Rivera Pérez, quien entrará en funciones el 15 de octubre, todo el estado requiere de atención en este tema, por ello el mandatario local resaltó que ya se trabaja en una estrategia de seguridad.

Gobierno del estado ya dio primer curso de capacitación a autoridades electas

Fue en julio pasado, cuando autoridades municipales electas fueron convocadas a recibir la primera capacitación en temas de finanzas, infraestructura, medio ambiente, seguridad pública, función pública y gobernación.

El mandatario local lamentó el poco interés por parte de quienes ingresarán a sus funciones, a partir del 15 de octubre, sin embargo, dejó abierta la puerta del gobierno del estado para trabajar de manera coordinada con las nuevas autoridades municipales.

“El primer curso de capacitación fue el pasado 16 de julio y hemos mantenido acercamientos, las dependencias finanzas, infraestructura, medio ambiente, seguridad pública, función pública, gobernación, estamos abiertos asesorarlos. Yo quisiera que ellos tuvieran más interés, pero eso ya no depende de nosotros, no creas que no son expertos, ya traen equipos muy hechos y vienen con gente que sabe muchas cosas de cómo asumir el cargo y cómo ejercerlo”, dijo el mandatario local.

Barbosa Huerta reiteró que su gobierno apoyará a las nuevas autoridades, pues una vez que reciban las administraciones no dudo que habrá revisión del estado que guardan las finanzas, mobiliario y demás asuntos.

“Vamos apoyar a todos de cómo harán su entrega-recepción, van hacerse muchas preguntas, van hacer las situaciones de cómo se esperaban y la gente en sus municipios llegan los alcaldes con muchas expectativas”, dijo el mandatario local.

Llama a que CCE tenga comportamiento ejemplar

Ante la reelección del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Ignacio Alarcón Rodríguez, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta le deseo lo mejor en el desempeño de sus funciones, confió en que esta agrupación tenga un “comportamiento ejemplar”.

A su vez, lamentó el comportamiento de empresarios, luego de que el ex asistente de Fernando Manzanilla Prieto, Bernardo Fernández grabó un video tocando el trasero a varios de ellos y a un mesero en el trasero, dicho video que ya se hizo viral en redes sociales.

“Lamento que esos hechos se den entre personas que desempeñan frente a la sociedad poblana cargos privados destacados, pero el gobernador no va a opinar sobre vulgaridades de los vulgares, solamente eso, no, imagínense, sí es denigrante lo que se exhibe ahí, ojala que lo puedan explicar a sus propias familias, los que ahí participan”, dijo.