"No hay un riesgo de desbordamiento del río Atoyac, pues solo hay un ligero escurrimiento que no pone en riesgo a la población", así lo dijo la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Ana Lucía Hill Mayoral, quien reiteró este viernes que se acordó no abrir las compuertas de la presa Valsequillo, conocida como "Manuel Ávila Camacho".

“No hay necesidad de abrir la compuerta que esta se utiliza o se abre cuando hay la época de riego, el canal es un canal de riego, no se va abrir la compuerta y va a verter de forma natural el excedente de agua que hay en la presa, empezó esta mañana a verter de manera muy gradual, muy poca agua está vertiendo", dijo.

La funcionaria estatal comentó que el jueves se hizo un recorrido y el nivel del río está muy bajo, por lo que esto no representa riesgo para la población, aunque se mantiene el monitoreo permanente y la maquinaria esta disponible para actuar en el caso de una emergencia.

En la conferencia de prensa que encabezó el gobernador, Miguel Barbosa, se puntualizó que no hay fuerza del agua que provoque un desbordamiento y con ello daños a la población, se enfatizó en que hay escurrimiento leve.

“Estamos vigilando, se mantiene guardia permanente las 24 horas del día en tanto no cambie la situación de estar. La maquinaria esta en sitio y están identificando lugares donde se pueda desazolvar de manera preventiva”, dijo la funcionaria.

Hill Mayoral informó que el jueves por la noche participaron en una reunión interinstitucional los titulares de la SEP, Secretaría de Salud, además de personal de la Sedena, Soapap y Guardia Nacional para establecer acciones en aquella zona.

El contexto

Debido a las fuertes lluvias, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó que la capacidad de la presa Valsequillo, conocida formalmente como Manuel Ávila Camacho, llegó al 93 por ciento, por lo que recomendó que el Gobierno Estatal concrete acciones con el objetivo de evitar un desbordamiento que cause daños a la población.

Después de la reunión, se informó que se mantiene en vigilancia permanente la zona en el río Atoyac para identificar los puntos de mayor riesgo en 59 colonias de los municipios de Tzicatlacoyan, Atoyatempan, Molcaxac, Huatlatlauca, Coatzingo, Tehuitzingo, Ahuatlán y Tecali de Herrera, mismos que pudieran tener algún tipo de afectación.

Enfatizó en que el Gobierno del Estado puso a disposición maquinaria con el objetivo de actuar para prevenir inundación en aquella zona que comprende diferentes municipios.

Finalmente, se recomendó a la población a mantener distancia mínima de 50 metros de las barrancas y del cauce del río Atoyac, evitar sacar a pastorear a los animales, no exponerse de manera innecesaria a las corrientes de agua y estar atentos a los comunicados oficiales del Gobierno del Estado.