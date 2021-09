El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, afirmó que no hay persecución política en contra de Alejandro "N", alcalde de Quecholac, recomendó a la gente que se manifiesta para exigir su liberación que se regresen a su pueblo y que mejor busquen un abogado para que lo defienda, afirmó que esta detención obedece a una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) y será la autoridad judicial la que determine su situación legal.

“Responde a investigaciones que realiza la FGE, sobre hechos que están relacionados con vínculos, con las actividades que desarrolla mucha gente allá en esa zona, el implicado tendrá que acreditar su inocencia, no es un asunto de persecución política, es un asunto de hechos que han sido investigados por la Fiscalía General del Estado”, dejo claro el mandatario local.

Barbosa Huerta afirmó que en este gobierno no hay “padrinazgos políticos a favor de nadie”, agregó que si el alcalde está vinculado a hechos delictivos entonces se tendrá que aplicar la ley, como ocurrió en el caso de Ajalpan.

Tras la detención del alcalde de Quecholac, quien fue detenido por delitos de peculado y abuso de autoridad, pobladores de aquella demarcación exigen al gobernador, Miguel Barbosa Huerta, que ordene su liberación; sin embargo, el mandatario local recordó que la FGE es un organismo autónomo y hace sus propias investigaciones derivadas de las denuncias en contra de presuntos delincuentes.

La movilización de los pobladores de Quecholac es incitada por Antonio Martínez Fuentes alias “El Toñín”, a quien se le señala por presuntamente ser capo huachicolero en la región del triángulo rojo y quien ha permanecido escondido tras una orden de captura por parte de la FGE.

Barbosa Huerta afirmó que “ni a gritos, ni a sombrerazos”, se resuelven los temas, por lo que recomendó a la gente de Quecholac no tomar las calles, ni cerrar carreteras, pues así no se arreglan los problemas legales.

“Mi gobierno no protege a nadie, así debió haber sido siempre, pero no, había colusión, el poder público en el estado estaba coludido y hoy no lo está y no va a estar. Que vienen para acá mil gentes por la detención de Alejandro "N", que vengan, yo no dispongo de ese tipo de procedimientos y ya no hay cosas legales que se arreglen por presiones en la calle, solo se meten en más problemas”, dijo.

El gobernador agregó que los pobladores de Quecholac enviados por alias “El Toñín” tienen completa libertad de manifestarse, sin embargo, el gobierno del estado “va a actuar siempre con sensatez, con mucho cuidado, nunca va a provocar mayor violencia, pero va actuar con firmeza, respetando a todos, pero con firmeza”, dijo.

Barbosa Huerta añadió que en Puebla la ley se aplica y se respetan los derechos humanos, sin embargo, no está dispuesto a que la sociedad tenga ese tipo de desviaciones.

Por último, el mandatario local afirmó que el gobierno del estado no será cómplice de los delincuentes y tampoco se sentará para dialogar o acordar, advirtió que los servidores públicos tampoco pueden reunirse con presuntos delincuentes, pues quien lo haga queda fuera de su administración.