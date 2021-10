El presidente, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que el gobernador Miguel Barbosa Huerta ha respaldado con todo al Gobierno Federal en las jornadas de vacunación contra la Covid-19, cuya meta es concluir a finales de este mes la vacunación para que una vez vacunados, la primera congregación nacional sea el 20 de noviembre en la Conmemoración de la Revolución Mexicana.

Anunció que Puebla ya recibió 1.2 millones de vacunas, pues la meta es vacunar a 4.4 millones de personas mayores de 18 años, por lo que faltan 1.4 millones de poblanos por aplicársela dosis contra la Covid-19.

A su vez, el mandatario federal reiteró su reconocimiento al gobernador, Miguel Barbosa Huerta, aseguró que fue el primer mandatario en actuar de manera eficiente para atender a los damnificados por “Grace”, pues se adelantó a la entrega de apoyos para las familias de 68 municipios afectados.

“Aquí contamos con todo el apoyo del gobierno del Estado, el gobernador Miguel Barbosa nos ha estado ayudando en todo, en todo, en la atención a damnificados, fue de los estados que más ayudó, hasta se nos adelantaron entregando despensas y apoyando a la gente, lo tengo también que reconocer y con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal vamos a concluir la vacunación en Puebla de todos los mayores de 18 años y vamos a terminar en todo el país porque es mi compromiso”, dijo.

Desde Puebla convocó al pueblo de México a congregarse en el zócalo de la Ciudad de México en la Conmemoración de la Revolución Mexicana, pues dijo que “ya hace falta”, y es que para esa esa fecha los mexicanos ya estarán vacunados, incluso resaltó que el número de contagios en esta tercera ola va a la baja, pero recomendó seguir usando el cubre bocas.

Viene un nuevo censo para programas sociales

A su vez, el mandatario federal anunció que después del paso del huracán Grace, viene un nuevo censo a nivel nacional para continuar con la entrega de programas sociales para que las familias reciban entre otras cosas alimentos.

Tras el paso de Grace que afectó a Puebla, Veracruz e Hidalgo dijo que en este momento las personas ya recibieron 35 mil pesos para atender daños en sus vivienda y 4 mil 500 pesos para atender las afectaciones al campo, solo del gobierno federal.

En los 68 municipios de Puebla, se está en el proceso de entrega de colchones, estufas, refrigeradores, hornos de microondas, todos los apoyos de forma directa y sin intermediarios, además dijo que se trabaja en el restablecimiento de las vías de comunicación afectadas y se continuará con la entrega de alimentos.

El mandatario federal se refirió a la manifestación ocurrida en Huachinango, señaló que se trata de organizaciones que ya no reciben los apoyos, a través de sus líderes para beneficiarse sin pasar las ayudas apoyos a quienes realmente lo necesitan.

“Antes compraban víveres enseres la Secretaría de Gobernación con el programa del Fonden había mucha corrupción, lo he dicho ya en otras ocasiones que era un barril sin fondo (…) puede haber errores de que una comunidad que no fue censada, pero por lo general lo que sucede es que ya las organizaciones que eran las que recibían las despensas, las láminas ya no pueden hacerlo porque todo el apoyo es directo y estás organizaciones pues se molestan”, dijo.

Desde Puebla se realizó la tradicional conferencia de prensa matutina encabezada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta y funcionarios federales.