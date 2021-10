El gobernador Miguel Barbosa, no comparte que en Puebla se regularicen los denominados “autos chocolate”, pues esto afectaría la venta de vehículos nuevos, señaló que después de la pandemia por la Covid-19 se requiere de reactivar la economía en este sector.

El mandatario federal dijo que los “autos chocolate” conforman una realidad, pero en los estados colindantes con Estados Unidos, por lo que, “Puebla no necesita una regularización de vehículos extranjeros, es una realidad en los estados fronterizos y es una decisión correcta para esos estados, en Puebla no comparto que pueda haber esas acciones, por cuestiones de certeza jurídica, seguridad jurídica y que no afecte nuestra planta productiva, necesitamos que se mueva la actividad productiva”.

El gobernador recordó que en Puebla hay plantas del sector automotriz como la Volkswagen y Audi, además de decenas de empresas proveedoras, por lo que se requiere reactivar la economía, después de varios meses del confinamiento que obligó al cierre parcial de varias empresas.

Luego de la firma del decreto del presidente, López Obrador, para la regularización de “autos chocolate”, programa que iniciará en estados fronterizos con Estados Unidos, el mandatario local dijo que en esas entidades si están acordes estas acciones, pero no en el centro del país, región a la que pertenece Puebla.

“La legalización de los vehículos extranjeros ha tenido diferentes momentos, son acciones controvertidas sin duda, las reclaman en contra la industria automotriz, esto afecta la venta de carros nuevos y carros nacionales”, dijo el mandatario local.

Y es que, en Puebla, la industria automotriz, con las decenas de empresas no solo las armadoras sino las proveedoras generan más de 90 mil empleos directos, de acuerdo a lo dicho por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

El decreto

El fin de semana, el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) firmó el acuerdo para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, la firma del documento fue en Baja California, pero la regularización de los vehículos comenzará también en Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Baja California Sur.

De acuerdo al presidente, serían regularizados 500 mil automóviles solo en Baja California y en esa demarcación se podrán recaudar casi 300 millones de pesos, no obstante, esto también será un golpe a la delincuencia, ya que las bandas organizadas generalmente utilizan estos vehículos para delinquir.

La decisión del mandatario federal ya inconformó a miembros de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), ya que esto perjudicará a la economía nacional, en donde se arman y exportan vehículos, dicha industria de la que es parte Puebla, entidad en donde se generan miles de empleos directos e indirectos.