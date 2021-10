El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, convocó a los militantes morenistas a llevar a cabo una afiliación de ciudadanos a este instituto con responsabilidad y dejar a un lado la imagen de pleito, de competencia por el control del partido político y que este proceso de incorporación de ciudadanos sea con miras a fortalecer a Morena.

A pregunta expresa, con respecto al proceso de afiliación que inició en Morena con miras a generar un padrón que sea válido para dar paso a la renovación del Comité Ejecutivo Estatal y del Consejo Estatal de este partido, Barbosa Huerta refirió que el partido lopezobradorista tiene que ser abierto, renovado, alegre, donde la política se haga libertad y facilidad.

El mandatario poblano señaló que este proceso de afiliación y la participación política en Morena no debe ser tortuoso, “que se tome con mucha seriedad, de parte de quienes hagan esta afiliación porque de lo contrario nuevamente se va a construir un padrón que no va a servir de absolutamente nada, es lo que yo esperaría, un acto de responsabilidad de quienes promuevan la afiliación cualquiera, hombre o mujer que le interese Morena promover la afiliación, que la promueva, pero que sea una afiliación real, pero que actúe con responsabilidad política frete al partido”, dijo.

El jefe del Poder Ejecutivo Estatal recordó que Morena surge como un partido derivado del movimiento del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por lo que debe empezar a tener una vida institucional y dejar a un lado las pugnas entre grupos.

“Hagamos posible eso, por eso las formas de hacer política deben ser novedosas y no tradicionales, no meramente tradicionales de estar buscando formas de control, de competencia, de desplazamiento”, dijo el mandatario local, quien emanó de la coalición “Juntos Haremos Historia” conformaron Morena, PT y PVEM.

El contexto

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena abrió el proceso de afiliación a nivel nacional, esto ante las diversas irregularidades que existen en el padrón inscrito ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y debido a que se acercan las renovaciones de las dirigencias en los estados.

Morena cerró su proceso de afiliación en 2018, con el objetivo de “proteger al partido”, pues en ese año hubo militantes de otros partidos políticos quienes se unieron a la ola lopezobradorista, por lo que la secretaria general de ese tiempo, Yeidckol Polenvsky, respaldada por el CEN y el Consejo Nacional determinaron cerrar el padrón, por lo que esta actividad a nivel nacional se retoma a tres años.

En 2019 cuando se intentó renovar los órganos de dirección, a través de las asambleas distritales, este proceso quedó cancelado y fue impugnado, debido a las irregularidades, principalmente en el padrón, pues hubo decenas de militantes quienes no aparecían en el sistema.

El litigio de la UDLAP continúa

En otro punto, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, rechazó cualquier reunión con el nuevo patronato de la Fundación Mary Strett Jenkins, luego de que este martes se informó que ganaron las resoluciones ante los tribunales y con ello los derechos para controlar las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

El mandatario local dio que este es un largo litigio que dará para más, incluso hay órdenes de captura giradas “no yo no me voy a reunir, es un litigio que dará para mucho, hay órdenes de aprehensión giradas y seguirá habiendo otras tantas, así es que no, espero que pronto se encaucen las cosas de manera legal y los jueces tienen que decir la ley, tiene que haber resoluciones para que resuelvan los litigios que están en curso”, dijo el mandatario local.

Cabe mencionar que, ya son cuatro meses de conflicto en la UDLAP, por lo que el mandatario poblano comentó que este litigio aún será prolongado.