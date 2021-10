Al aclarar que los notarios ya no serán designados por su cercanía con el titular del Poder Ejecutivo estatal, Miguel Barbosa, anunció la instalación de juzgados civiles y penales, de oralidad mixta, penal y familiar, así como registros públicos de la propiedad, de catastro y notarías; para ello habrá inversión conjunta con el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado (FGE).

El mandatario poblano anunció estas acciones con el objetivo de que los ciudadanos tengan acceso a servicios civiles, penales y patrimoniales, por ello es que estas oficinas estarán distribuidas en las 32 regiones del estado, por lo que ya tuvo reunión con el presidente del Poder Judicial, Héctor Sánchez Sánchez, y con el fiscal general, Gilberto Higuera Bernal.

En conferencia de prensa, el jefe del Poder Ejecutivo Estatal dijo que el proyecto ya esta avanzado, mientras que el presupuesto del ejercicio fiscal 2022 contemplará recursos para estas acciones, pues se busca que los ciudadanos tengan acceso a estos temas.

“Es acceso a la justicia en todas las regiones del estado, habrá una inversión importante presupuestal de apoyo al Poder Judicial y de apoyo a la Fiscalía General del Estado para poder llevar a cada región, que casi esta todo resuelto, juzgados tradicionales, juzgados de oralidad mixta, tanto penal como familiar, la condición de que en un solo día, en una sola audiencia se pueda una sola persona divorciar es muy importante, un juzgado familiar en esta materia permitiría que los conflictos familiares se resuelvan pronto y no se llegue a la violencia y todo eso lo vamos a implementar en las regiones, se redistribuyen estas prestaciones de servicios gubernamentales”, dijo el gobernador.

El mandatario local dijo que el Gobierno del Estado acercará el registro público de la propiedad, catastro, para que la gente no tenga que trasladarse a la capital, especialmente de las zonas más alejadas, para hacer trámites, por ello es que habrá distribución en las 32 regiones.

Gobernador no designará a notarios

En este punto, el gobernador, Miguel Barbosa, dijo que se requerirá de la instalación de notarías distribuidas en las 32 regiones del estado, para cubrir las necesidades de los ciudadanos, pero aclaró que el Gobierno del Estado no meterá la mano en la designación de los notarios, como fue en el pasado.

“Habrá una convocatoria ya para la asignación de notarios y se resuelve por concurso, ya el gobernador se cortó el dedo para designar notarios, ya que no me toquen la puerta a mi para recibir notarias, a mi no me toca eso. Esa es una forma de poder generalizar una modernidad en todas las prestaciones gubernamentales en regiones de toda índole, claro que si”, dijo el mandatario local.

Miguel Barbosa dijo que los notarios serán designados por concurso, pues dijo que quienes asuman estos cargos, deben ser personas que aprueben exámenes y sean perfiles bien calificados, de acuerdo a lo que marca la Ley del Notariado.

Finalmente, comentó que los notarios serán distribuidos conforme a las 32 regiones en las que se divide al estado y de acuerdo al número de población y necesidades de la gente, más no son designaciones políticas.