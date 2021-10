El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, confió en que los tres nuevos consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) realicen una labor como lo marcan los principios rectores institucionales, de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, en la víspera de las elecciones extraordinarias y el proceso ordinario que enfrentarán en 2024.

El mandatario local felicitó a Susana Rivas Vera, a Juan Carlos Rodríguez López y a Miguel Ángel Bonilla Zarrazaga, quienes entrarán en sus funciones, a partir de la siguiente semana y por un periodo de siete años.

“Los felicitó a las tres personas que fueron designadas por el Consejo General del INE como integrantes del OPLE en nuestra entidad o del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, los felicitó por su designación y estoy seguro que van a tener un desempeño honesto, imparcial y que su única meta será la aplicación de la ley para poder garantizar procesos electorales democráticos y que todos los procedimientos de los partidos estén apegados a las normas”, dijo el mandatario poblano.

Al tiempo de felicitarlos por su nombramiento, otorgado por el Consejo General del INE, Barbosa Huerta confió en que su desempeño será de certeza, de imparcialidad y apegados a la ley electoral.

Los tres nuevos consejeros sustituyen a Juan Pablo Mirón, a Alejandra Gutiérrez Jaramillo y a José Luis Martínez López, quienes enfrentaron procesos electorales ordinarios y extraordinarios desde 2016, 2018, 2019 y 2021.

Gobierno del Estado apoyará con obras a municipios

En otro punto, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, refirió que durante las reuniones que lleva a cabo con los presidentes municipales aborda temas relacionados a proyectos de obra pública, afirmó que no será él quien ventile las deudas y problemas heredados a las actuales administraciones, por los gobernantes anteriores, pues será un tema que cada municipio tenga que resolver.

El mandatario poblano refirió que “yo no voy a mencionar o revelar lo que los presidentes municipales me dicen, que sean los propios presidentes municipales los que en su momento mencionen el estado que guarden sus finanzas. Los apoyare en obras, en ejecución de obras, pero la parte relativa a sus finanzas, a sus deudas, que las informen ellos, yo he informado de la deuda que me heredaron de 50 millones de pesos y de las atrocidades que me eh encontrado de las pasadas administraciones”, dijo el gobernador.

Y es que, en las dos semanas que van de las nuevas administraciones municipales se ha revelado que las anteriores administraciones han dejado deudas a la Comisión Federal de Electricidad, además de que no hay recursos suficientes para el pago de salarios y compromisos de fin de año.