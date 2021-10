Entre lágrimas y aplausos, este viernes se despidieron Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo, José Luis Martínez López y Juan Pablo Mirón Thomé, quienes dejan sus funciones como consejeros en el Instituto Electoral del Estado (IEE), y es que a partir del miércoles entran en funciones Susana Rivas Vera, Juan Carlos Rodríguez López y Miguel Ángel Bonilla Zarrazaga, después de un proceso de selección llevado a cabo por el Instituto Nacional Electoral (INE).

El presidente del órgano electoral, Miguel Ángel García Onofre, reconoció públicamente la labor de los consejeros electorales, afirmó que su conducta fue apegada a los principios rectores democráticos, reconoció la labor que cada uno desempeñó, por nueve, seis y dos años, tiempo para el que fueron designados y quienes vivieron momentos históricos en la vida de Puebla.

“Al consejero José Luis, reconozco la experiencia y conocimientos con las que siempre debatiste las discusiones al seno de este Consejo, sin duda uno aprende en cualquier circunstancia y reconozco en ti a un gran maestro”, dijo García Onofre, al despedir a quienes hasta hoy son sus colegas.

En su oportunidad, la consejera Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo resaltó la labor que realizó durante seis años, especialmente a favor de las mujeres, pues le tocó el proceso en el que 50 por ciento de las candidaturas fueron ocupadas por féminas, dijo que fue parte de la Comisión de Quejas y Denuncias, desde donde se defendió a las mujeres, quienes padecieron de violencia política en razón de género.

“Tuve un gran aliado que fue el consejero José Luis, tuve a grandes maestros, como Don Jorge Luis Blancarte que me hizo crecer a la mala por los múltiples debates que sostuvimos en estos años en los cuales siempre aprendí, reconozco en él a una persona que conoce el tema electoral que lo domina y que tiene la disposición para compartir eso (…) a Luis Olmos que en paz descanse ya no está, pero que compartimos un espacio con él, a Don Zeferino del PT”, dijo la consejera Luis Alejandra Gutiérrez Jaramillo.

En medio de lágrimas, el consejero José Luis Martínez López, se despidió después de permanecer nueve años en el cargo, dijo que vivió momentos históricos en el que vio pasar autoridades municipales, cambios en el Legislativo y las gubernaturas.

“Alce la mano cuando considere que los temas no tenían buen rumbo, fije mi postura y criterio, por ello recibí un sin número de descalificaciones, ataques y burlas, bien valieron la pena no me arrepiento y al final de esto se trata esta función, trate de ser receptivo, apertura y al diálogo colaborativo”, comentó el consejero, quien durante 2018 fue uno de los opositores a decisiones ordenadas desde el morenovallismo.

Por ser críticos y levantar la voz, en 2018 los consejeros José Luis Martínez López y Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo, fueron relegados por consejeros afines al morenovallismo, quienes incluso ocultaron documentación de registros de candidatos, incluso fueron atacados por panistas por no someterse a las órdenes del gobierno en turno.

Quien no emitió mensaje fue Juan Pablo Mirón Thomé, aunque estuvo presente en la sesión, él solo duro en el cargo dos años, así este viernes fue la última sesión en la que participaron en el IEE, en donde se dio cuenta de informes de labores.

Cabe mencionar que, en esta sesión se vivió una despedida de consejeros en medio de lágrimas y respaldo a su labor desempeñada, lo que no ocurrió con ex funcionarios electorales como Jacinto Herrera Serrallonga, quien renunció al cargo sin despedida o como Dalhel Lara Gómez, quien fue secretaria general del órgano y quien se fue sin mayor protocolo.