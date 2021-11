El excandidato a diputado federal, en el pasado proceso electoral, Jesús Morales Rodríguez, renunció a la secretaría que ocupó a partir del mes del julio en el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, para incorporarse al equipo político del presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez.

Fue a través de su cuenta de Twitter donde por medio de un video, Morales Rodríguez, quien formó parte del gabinete del exgobernador Rafael Moreno Valle, anunció que deja al equipo que encabeza la actual aspirante la presidencia estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas.

Reitero mi compromiso de continuar trabajando en #AcciónNacional, para construir un partido más sólido y más fuerte. pic.twitter.com/rhxJkUkoJI — Chucho Morales (@JesusMoralesRdz) November 8, 2021

En su mensaje señaló que, con el objetivo de continuar haciendo equipo con las distintas voces de la militancia panista en el estado, renunció al cargo de Secretario de Acción de Gobierno del Comité Directivo Estatal del PAN.

Expresó que lo hizo convencido de que el trabajo en campo y de la mano de la ciudadanía trae grandes satisfacciones, y agradeció el apoyo que le brindaron para servirle a la gente desde el comité.

Precisó que en el PAN estatal se están viviendo grandes retos, por ello es importante sumar esfuerzos que abonen a la construcción de un partido mucho más sólido y más fuerte.

Asimismo, publicó una fotografía con el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez señalando “Es un gusto saludar a mi amigo y alcalde de #Puebla @eduardorivera01".

Es un gusto saludar a mi amigo y alcalde de #Puebla @eduardorivera01. ✌🏽 pic.twitter.com/DFI2XcD1UN — Chucho Morales (@JesusMoralesRdz) November 8, 2021

La candidatura

Jesús Morales Rodríguez fue uno de los cinco panistas que participaron como candidatos a diputados federales en Puebla, para buscar uno de los 14 distritos electorales que estuvieron en disputa el pasado 6 de junio, por la coalición “Va por México”, siendo el único que perdió la elección en el distrito de Tepeaca, frente a Raymundo Atanacio Luna de "Juntos Haremos Historia".

Cierra campaña Genoveva en Tehuacán

En tanto, la candidata a la presidencia estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, cerró campaña en Tehuacán donde agradeció el respaldo de los militantes de este municipio que es bastión panista, en el que se han forjado grandes liderazgos, por lo que reiteró que su dirigencia será de puertas abiertas y encaminada a fortalecer a los mejores cuadros de cara al 2024.

"Los poblanos quieren una alternativa real de cara al 2024, en donde se brinde solución a los problemas que han generado los malos gobiernos de Morena, no quieren seguir con retroceso, quieren progreso y el PAN ha demostrado que sí sabe ganar y gobernar", dijo en su mensaje.

Genoveva Huerta hizo un llamado a los panistas a no dejarse engañar y no regresar a ese panismo en el que solo se pactaba con el poder en turno, sino a ver hacia un futuro en el que la unidad es el eje central, en el que caben todas y todos sin distinciones, porque aquí no hay panistas de primera o segunda, ni familias o grupos selectos, aquí todos conforman al mejor partido: Acción Nacional.