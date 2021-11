Frente a Casa Aguayo, integrantes de la Red Plural de Mujeres en Puebla hicieron un pase de lista con los nombres de quienes han sido víctimas de feminicidios, así como por mujeres desconocidas, quienes han sido encontradas en terrenos baldíos, barrancas, ríos o en cualquier lugar, producto de golpizas a las que previamente fueron sometidas.

La Red Plural de Mujeres a la que pertenecen Socorro Quezada Tiempo, Marina Cortés y Georgina Carcaño, por mencionar a algunas, exigieron justicia para quienes han sido víctimas de violencia y feminicidios.

De acuerdo con sus datos, se acumulan 48 feminicidios, de los cuales cuatro fueron reportadas como desaparecidas, mientras, del número total, tres tienen Carpetas de Investigación por el delito de homicidio y solo una por feminicidio.

Al hacer uso de la voz, la activista Socorro Quezada Tiempo lamentó que por años, a través de la Fiscalía General de Estado (FGE), no se inicien averiguaciones con perspectiva de género y estos delitos sean investigados solo por homicidio, a pesar de que muchas de ellas son víctimas de crímenes de odio, pues muchas ocasiones sus parejas sentimentales son los ejecutores de estos feminicidios, dijo.

Lamentó que la Comisión de Derechos Humanos (CDH) esté descubriendo el hilo negro del tema, al reconocer, después de varios años, que los atentados en contra de las mujeres no se investigan como feminicidios.

“Ellos están descubriendo el 'hilo negro', descubrieron el 'hilo negro' de 288 muertes catalogadas como violentas a las mujeres y se dieron cuenta hoy de estas 288 mujeres que no se investigaron con perspectiva de género, tenemos años diciendo que hay una insensibilidad de parte de las fiscalías, no solo en Puebla, sino en toda la República Mexicana hacia tener esta perspectiva de género”, dijo.

La exdiputada local refirió que cuando una mujer es ejecutada o bien es encontrado con huellas de violencia, no se investiga con perspectiva de género, “es decir que la reciban como feminicidio y en el transcurso de la investigación decidan si o no es feminicidio y ellos hacen el proceso contrario, reciben los cuerpos y solo deciden si es homicidio solamente o feminicidio y hoy el presidente de la CDH señala que no se ha investigado con perspectiva de género”, dijo.

Este jueves, las mujeres estuvieron en Casa Aguayo desde donde exigieron a las autoridades locales más involucramiento para prevenir y erradicar la violencia de género, pero también investigar los casos de las mujeres que han sido victimas de violencia.