"El funcionamiento de los mototaxis es ilegal", sentenció la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), Elsa Bracamonte González, quien puntualizó que solo en algunos casos se otorgarán permisos, previo a un estudio técnico que arroje que por la infraestructura de las calles no pueden circular camiones o camionetas tipo urban.

La funcionaria estatal afirmó que es falsa la versión de legalización de los mototaxis, sin embargo, habrá zonas en las que por su misma condición geográfica, no puedan entrar camiones o camionetas más grandes y se tenga que permitir su paso, pero todo será observado por la dependencia a su cargo, más no por los municipios.

“Respecto a los mototaxis, esto es falso no se va a legalizar ni a regularizar algo que es ilegal, se hará un estudio técnico en zonas determinadas por el tipo de estructura, porque hay en donde hay calles muy estrechas donde no cabe una urban o ni siquiera un vehículo, que la infraestructura no es adecuada y solo así mediante un estudio técnico se determinará si es preciso que estos vehículos puedan dar este tipo de servicio y esto solo se hará analizando la región geográfica, la situación de la necesidad de los usuarios y de los pobladores de esa región solo con un estudio técnico y social”, dijo la funcionaria estatal.

Dejó claro que los mototaxis no están permitidos en el estado y aún así han funcionado, gracias a que pasadas administraciones dejaron esta actividad en municipios como Puebla, Cuautlancingo, Coronango, Tecamachalco, Tepeaca y Tehuacán, por mencionar algunas zonas, sin embargo, el tema no esta plasmado en la nueva Ley de Transporte para el Estado de Puebla.

En este sentido, dijo que no hay un padrón de mototaxis porque es una actividad ilegal, por ello reiteró que se realizará un diagnóstico adecuado para ver en dónde hay, cuántos mototaxis circulan en la región y “estamos iniciando los operativos para levantarlos”, dijo la secretaria.

Habrá nuevas inversiones en vialidades y una Ley de Movilidad: Miguel Barbosa

El gobernador, Miguel Barbosa, anunció que en los siguientes días también se presentará una iniciativa para la creación de una Ley de Movilidad en Puebla, pero además anunció que con la nueva Ley de Transporte que fue aprobada por el Congreso, habrá permisos para que el transporte circule en la lateral del Periférico Ecológico.

Señaló que las acciones para evitar el transporte pirata en el Periférico Ecológico continuarán, pero también anunció que habrá permisos para que por la lateral del Periférico pase el transporte público, ya que es una demanda de los usuarios.

“Lo que corre en el Periférico es eso, es abuso, lo que estamos haciendo es proyectando la realización de obras para que podamos otorgar concesiones, porque en el Periférico salvo 15 concesiones, todo es ilegal, pero fue solapado por las autoridades de transporte. Vamos hacer obras para llevar al transporte para que transiten por la lateral del Periférico, esa es la idea y en el caso de los mototaxis, después del estudio técnico donde haya necesidad de estas condiciones se les darán las concesiones, no de otra forma y hoy no hay ningún mototaxi con concesión otorgada conforme a la ley”, dijo el gobernador.

Finalmente, dijo que en unos días se presentará la Ley de Movilidad, pues junto con la de Transporte será un complemento para al transporte público y particular.