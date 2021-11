El gobernador, Miguel Barbosa, se mantendrá al margen del nombramiento del nuevo titular de la Secretaría de Seguridad en Tecamachalco, sin embargo, refirió que todas las autoridades municipales deben ser cuidadosas al hacer nombramientos del titular del área y de elementos policiales, para que se cumpla con el perfil adecuado para desempeñar estos cargos.

“Es atribución del ayuntamiento y si me piden una opinión la daremos, pero evidentemente siempre damos seguimiento a esas opiniones y haremos una observación en todo caso, porque tiene que haber policías totalmente calificados, con certificaciones porque según tengo información de que ayer quedaron a proceso once policías municipales dado que no tenían ninguna acreditación para serlo”, dijo el mandatario local.

El fin de semana, la Fiscalía General del Estado (FGE), informó con respecto a la vinculación a proceso de Alejandro N., Hipólito N. y Jaquelín N., investigados por su presunta responsabilidad en la privación de la vida de tres Agentes Estatales de Investigación en Tecamachalco.

Por otra parte, el gobernador, Miguel Barbosa, reveló que además, once elementos policiales municipales fueron vinculados a proceso por no estar certificados para desempeñar el cargo de elementos policiales.

El mandatario dijo que no se trata de portar una credencial y ocupar una arma de fuego, sino de estar debidamente capacitados.

“No se trata de poner policías, darles una credencial y darles un arma, se trata de que solamente pueden nombrarse policías a quienes tengan certificaciones para ello, así que es una permanente revisión. La policía estatal, ejercito mexicano, llevan a cabo revisiones permanentes hay que hacerlas, pero con respeto absoluto a la autonomía de los Ayuntamientos”, dijo el gobernador.

El mandatario local refirió que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Estatal mantiene la vigilancia permanente en este municipio, pues la demanda de los ciudadanos es que se mantenga el orden y la paz en esta demarcación.

Conflicto por comercio ambulante es herencia la anterior administración

Los conflictos constantes entre comerciantes ambulantes son producto de la herencia de Claudia Rivera, quien dejó crecer al ambulantaje en la capital poblana, sin embargo, la balacera ocurrida la semana pasada no fue por un enfrentamiento entre vendedores, sino por un operativo para la detención de Federico López.

En conferencia de prensa, el gobernador, explicó que “ocurrieron otros hechos, en el ayuntamiento anterior se dejó crecer el ambulantaje y se formaron dos grupos de comerciantes, uno comandado por el tal Fede y otro señor llamado Martín N. rivalizan entre ellos, pero las autoridades tienen que actuar para evitar que se siga desarrollando el comercio con acciones ilegales”, dijo el mandatario local.

La semana pasada se registró una balacera, luego de un operativo que se realizó para intentar detener a Federico López, líder de los vendedores ambulantes.

Coparmex no ha buscado diálogo

En otro punto, el gobernador dijo que hasta el momento, integrantes de la Coparmex no lo han buscado para dialogar, pero puntualizó que su gobierno esta abierto al dialogo con todos los inversionistas.

Anunció que en los próximos días habrá encuentros con comerciantes y con pequeños inversionistas, quienes son importantes generadores de la economía en la entidad.

“Mantengo una relación permanente con ellos pero está claro que yo voy a dialogar con todos los empresarios, con todos, del peso que tengan, yo hablo con todos, pronto estableceré relaciones con emprendedores, con pequeños empresarios y comerciantes que son importantes, si hablan ustedes de cámaras en Puebla ellos no son los empresarios más importantes de Puebla, son empresarios y hay que dialogar con ellos y hay que respetarlos, pero no son los más importantes de Puebla, estaré pendiente de dialogar con todos”, dijo el mandatario local.

Desde hace tres semanas el gobernador ha mantenido reuniones con empresarios, por lo que estos encuentros continuaron este día con otros inversionistas y en los siguientes días habrá diálogo con micro y pequeños empresarios.