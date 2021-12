El gobernador, Miguel Barbosa, advirtió que la administración estatal actuará con rapidez y eficacia para prevenir más explosiones, luego de los hechos ocurridos en Juan C. Bonilla y General Felipe Ángeles, el gobierno del estado trabajará de forma coordinada con ayuntamientos para la detección de polvorines ilegales.

“Tenemos que actuar con mucha rapidez y eficiencia, no vamos a quedarnos sentados viendo como en esta temporada cuando se produce más de esta actividad en lugares clandestinos sin ninguna medida de cuidado sigan ocurriendo estas tragedias, sin ninguna instrucción”, dijo el mandatario local.

Mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) otorga los permisos para el funcionamiento de los polvorines, dijo que el gobierno del estado implementará acciones de supervisión.

De entrada, instruyó a que la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Ana Lucía Hill Mayoral, aborde el tema con 43 alcaldes, con quienes tiene programadas reuniones.

“Hoy mismo hablará con 43 presidentes municipales con los que hay una reunión de otra naturaleza, pero se aprovechará para que esto se dé con dos propósitos, uno la producción, el funcionamiento de talleres clandestinos o de cualquier taller para que le hagamos saber a la Sedena y revise la condición en la que se encuentra y después la venta, la comercialización, de la pirotecnia en los mercados en las calles, en esta temporada”, dijo el mandatario local.

El gobernador de Puebla también puntualizó que es competencia de la Sedena la otorgación de permisos, sin embargo, enfatizó en que los dos lugares en donde ocurrieron las explosiones, se trató de polvorines clandestinos, por lo que de forma conjunta entre los diferentes órdenes de gobierno se deben realizar operativos.

“Es competencia de la Sedena autorizar el funcionamiento de los polvorines, de los lugares en donde se elabora pirotecnia, cuando hablamos de lo que ocurrió en Felipe Ángeles y en Juan C. Bonilla; estamos hablando de lugares que no tenían autorización, funcionaban en la clandestinidad, no tenían autorización”, dijo.

Habrá operativos en diversos puntos de venta

En otro punto, el jefe del Poder Ejecutivo Estatal dijo que además de hacer operativos en los municipios para detectar lugares en donde operen polvorines de forma clandestina, también se deben realizar acciones en los mercados y puntos de venta, pues el manejo inadecuado de la pólvora puede provocar accidentes.

Miguel Barbosa convocó a los ciudadanos a que eviten el uso de la pirotecnia, pero además, a que denuncien cuando algún polvorín opere en la ilegalidad.

Confirma Segob muerte de seis personas por explosión en Tenango

Dos menores de edad y cuatro adultos fallecieron durante la explosión en Santiago Tenango, confirmaron autoridades estatales.

En tanto, hay pacientes hospitalizados en la Red de Servicios de Salud, entre ellos dos mujeres menores de edad, quienes se encuentran graves.

Por su lado, el titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez García, comentó que “hay uno en el Hospital del Niño Poblano, una jovencita de 13 años, la reportan grave con quemaduras de segundo grado y hay otra jovencita de 16 años y ella está en un hospital privado en Tecamachalco. Se atendieron a nueve pacientes que no requirieron de hospitalización sino de manejo ambulatorio y vamos a estar al pendiente de su evolución”, dijo el secretario de salud.

Apenas el lunes, el titular de la dependencia estatal informó que además hay cinco pacientes hospitalizados como consecuencia de la explosión en Juan C. Bonilla; uno de ellos en un nosocomio privado y los demás están distribuidos en Huejotzingo y en el Hospital del Niño Poblano.

Tras las explosiones ocurridas, autoridades estatales convocaron a los ciudadanos a tener precaución en el manejo de la pirotecnia en estas fechas, cuando comienzan las posadas, los festejos navideños y de fin de año.