La Secretaría de Educación Pública (SEP) se mantiene en el planteamiento de clases presenciales y modelo híbrido, señaló el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, quien reiteró que se debe privilegiar el diálogo entre la dependencia estatal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Integrantes del SNTE Sección 23 han planteado regresar a la modalidad virtual, con el objetivo de que se evite la propagación de Covid-19 con sus nuevas variantes, por ello es que el gobernador refirió que se debe mantener diálogo entre sindicato y la SEP para atender este tema.

Aunque autoridades estatales preveían que en enero la totalidad de los alumnos regresarán a las clases presenciales, debido al incremento de los contagios y la nueva variante de Ómicron, algunas escuelas suspendieron clases presenciales, mientras que otros padres de familia prefirieron no llevar a sus hijos a las aulas.

“El planteamiento que el gobierno sostiene es que continúe el modo presencial de la impartición de clases bajo los métodos híbridos que conocen perfectamente los maestros y sindicatos, no dejamos de entender y aceptamos lo riesgoso de este momento, pero creemos que debemos contribuir todos a que se mantenga una sociedad que requiere enfrentar […] hay diálogo con el secretario de Educación Pública y lo habrá entre el sindicato, su Sección 23 y la SEP a nivel federal”.

Desde que arrancó el ciclo escolar, los alumnos se han mantenido en modalidad híbrida de clases, es decir que los días lunes y miércoles acude un grupo, los martes y jueves otro grupo, los viernes se refuerzan las clases para los menores de edad que tengan problemas de aprendizaje, o bien semana con semana van rotando los grupos de alumnos, con el objetivo de reincorporarse a la nueva realidad.

No habrá colapso

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, descartó que en esta cuarta ola de la pandemia de Covid-19 se registre un colapso. Si bien Ómicron se transmite con mayor facilidad, se prevé que el número de personas fallecidas sea menor a las olas anteriores.

El mandatario local pidió que la gente siga manteniendo las medidas sanitarias adecuadas para prevenir más contagios: “Con muchos cuidados, no nos va a colapsar el tema del coronavirus (…) pero si hablamos de lo que pueda resultar esta grave forma de coronavirus, el Ómicron, no habrá muchos fallecimientos y eso no es un consuelo, estamos nosotros combatiendo todo y estamos atendiendo a la gente”.

Las instituciones educativas se mantienen con mínimo aforo y las medidas sanitarias, como uso de gel antibacterial, cubrebocas, mientras que el gobernador también ha planteado que los padres de familia tienen la libertad de mandar o no a sus hijos a las escuelas, en medio de la pandemia, pero la educación virtual se debe garantizar.