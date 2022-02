“La Feria de Puebla 2022 será una gran fiesta” adelantó el gobernador, al tiempo de alertar a que la gente no se deje engañar por personas quienes ya promueven la renta de stands y conciertos con el único fin de cometer estafas, pues todavía no hay contrataciones de empresas para estas actividades.

El gobierno de Puebla, detectó que, por medio de redes sociales y grupos en WhatsApp, hay gente que ofrece renta de espacios en el Centro Expositor, por ello, el gobernador informó que ya se investiga el tema y convocó a la gente a que no se deje engañar.

Señaló que por medio de licitaciones y procesos legales se organizará la Feria de Puebla 2022, y es que desde hace varias semanas las dependencias estatales y el Ayuntamiento de Puebla se han reunido como parte de la organización de los eventos.

“Estoy pendiente de todo ello y los temas de las empresas que intervengan en la feria tienen que ser bajo los procedimientos legales, los que la ley prevé, entonces todavía no resolvemos eso, eso será a través de una convocatoria y procedimientos legales y no puede haber fechas, elencos sin que haya una organización al respecto, eso es lo que pasa alrededor de las ferias”, comentó el gobernador.

El mandatario estatal dijo que todos los procesos se realizarán de forma transparente, pues se lanzarán licitaciones o invitaciones restringidas a empresas para la organización de conciertos y todo lo que implican eventos de la feria.

“Recuerden que en Puebla somos los campeones de las licitaciones, según publicaciones de una organización, de todas las adquisiciones del gobierno del estado de Puebla, el 91 por ciento de las adquisiciones las hemos realizado por el procedimiento de licitación”, dijo.

Anticipan una “gran Feria de Puebla”

Por otro lado, el mandatario estatal anticipó que la Feria de Puebla 2022 será de arte, cultura y tradición en la que se muestre la riqueza de cada municipio del estado, los productos del campo, la gastronomía y eventos para que las familias poblanas y visitantes de otras entidades puedan disfrutar.

“La vamos a poner al nivel de las mejores ferias del país, va a recuperar la feria de Puebla lo que fue en otro tiempo, esa gran fiesta para hacerla no la feria de un palenque, la feria de una plaza de toros, la feria de un teatro del pueblo, no, la feria cultural, industrial, agrícola, pecuaria, turística, de todo lo que significa la riqueza de nuestro estado, espero que hagamos un gran, gran festejo para todos los poblanos, no solo para los de la ciudad sino para todos los poblanos”, comentó.

Este año será retomada la Feria de Puebla, luego de dos años consecutivos en que no hubo eventos masivos, debido a la pandemia de la Covid-19, en esta ocasión los procesos de vacunación van avanzados, además el gobierno estatal ha hecho énfasis en la autorregulación para prevenir contagios.