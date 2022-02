El gobernador de Puebla destacó que la entidad es un ejemplo en tener finanzas sanas, no contraer deudas y por estar al corriente la deuda heredada por sus antecesores. Por ello, consideró innecesario que en Puebla se legisle para prohibir la adquisición de préstamos.

Además, puntualizó que la administración estatal no dejará deudas adquiridas como ocurrió cuando él asumió el poder en 2019, por el contrario, dijo que mensualmente se paga los compromisos adquiridos por sus antecesores.

"No saben cuánto dinero le invertimos a la regularización del pago de impuestos que nos dejaron los gobiernos anteriores, cientos de millones de pesos que no timbraron correctamente impuestos”.

El mandatario fue cuestionado en torno a la felicitación del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a Tlaxcala, ya que en el vecino estado se legisló para impedir la adquisición de deuda, aunque el tema fue en la pasada administración.

"Es una decisión de los poderes públicos de Tlaxcala en su momento para que no hayan contratado ninguna deuda, aquí no tenemos deudas, no tenemos contratación de nuevas deudas y estamos al corriente de nuestros pagos, proveedores, impuestos, estamos regularizando".

El mandatario puntualizó que no es necesario hacer modificaciones a los ordenamientos legales en la entidad, pues el gobierno estatal busca poner las finanzas en orden.

“A Puebla no le pueden dar ejemplos de esa naturaleza, aquí no hemos contratado un solo peso de deuda, ni lo vamos hacer".

El mandatario local recibió al gobierno estatal con una deuda superior a los 40 mil millones de pesos adquirida principalmente el ex gobernador y senador fallecido, Rafael Moreno Valle.

La deuda

En su comparecencia, la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), María Teresa Castro informó que la deuda total del estado asciende a 46 mil millones de pesos cuyo pago irá concretándose de manera escalonada hasta 2034.

La deuda fue heredada desde gobiernos pasados, pero en el gobierno del PAN hubo más compromisos financieros.