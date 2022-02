El gobernador de Puebla prometió este viernes acabar con los arrancones, y es que por medio de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se realizarán operativos en las zonas donde los jóvenes acostumbran hacer estos actos.

El mandatario local, también llamó a las autoridades municipales de Puebla y San Andrés Cholula también intervengan en el tema.

“Les prometo a los poblanos que no vuelve a ocurrir, si este cambio de mandos en la Secretaría de Seguridad Pública hizo que estas acciones operativas de vigilancia en las avenidas de Puebla se diluyeron, la instrucción al secretario de seguridad pública es que desde hoy haya vigilancia en los lugares donde comúnmente hay arrancones, para impedirlo, ¿cómo? Con presencia policiaca, con operativos”, dijo el mandatario local.

El jueves por la noche, habitantes de la zona de la Vía Atlixcáyotl denunciaron vía redes sociales la presencia de jóvenes corriendo sus autos de lujo.

Además, señalaron que elementos de las Secretarías de Seguridad Municipales de Puebla y San Andrés estaban ausentes, ya que ese tramo es zona colindante entre ambos municipios.

“Le pido a los Ayuntamientos de Puebla y de San Andrés Cholula que también se metan, de acuerdo, que también se metan, no solapemos ese comportamiento irresponsable de quienes tienen vehículos de lujo, veloces, transformados para hacer ruidosos, no, no hay que poner en riesgo a la sociedad”.

El mandatario local reiteró que estas acciones no se permitirán más, pues se han ocasionado accidentes desde choques entre vehículos y atropellamientos que ha costado la vida de las personas.

Reforzarán seguridad en municipios

En otro tema, el gobernador, refirió que se retomarán los operativos regionales para evitar la operación de grupos delincuenciales, tras la balacera registrada en Acatzingo.

Reconoció que la zona de Acatzingo es peligrosa, debido al robo de hidrocarburos, pues ahí atraviesan ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), por ello señaló que se reforzarán las acciones de vigilancia, que tendrán que ser coordinadas por los tres niveles de gobierno.

“Mantener una presencia de fuerza del orden que impida este tipo de hechos, de por si Acatzingo se descompuso hace tiempo, se descompuso por los temas de robo a combustible, desde la época de robo a gasolina y ahora de robo a gas, por ahí pasan ductos de gas, sobre esa zona y ahí se alojan muchos delincuentes, es una zona peligrosa, hay una lucha por el dominio de ese lugar, hay que retomar acciones de operación de dominio en ese lugar y toda esa zona limpiarla”.

Anoche se registró una balacera, el tema fue reportado a través de redes sociales por los habitantes de la zona, quienes además pidieron a las autoridades atención en esta demarcación.