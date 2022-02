El gobernador de Puebla pidió que el Poder Judicial aplique pena máxima para los asesinos de tres estudiantes y un conductor de Uber, a dos años de la tragedia ocurrida en Huejotzingo.

A su vez, comentó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reforzará la vigilancia en la zona en la víspera del carnaval.

El mandatario local comentó que es responsabilidad de los alcaldes incluirse y atender temas de seguridad, para evitar que bandas delincuenciales operen en las diferentes demarcaciones.

El gobernador reconoció que en el pasado prevalecían grupos criminales en esa región, pero el tema ya se ha atendido, “fue una tragedia enorme, un hecho que marco al momento que se vivía, y que evidenció los niveles de criminalidad que en ciertos lugares de Puebla había y que han mejorado en algunos lugares de las zonas y que en otros lugares se han complicado, en ese tiempo, Huejotzingo tenía una condición muy compleja en seguridad pública”, comentó.

Recordó que el gobierno estatal atendió las peticiones de los universitarios y la seguridad se ha reforzado, por lo que las acciones en este rubro continuarán, especialmente en el carnaval que se realizará este fin de semana porque llegan decenas de personas como visitantes.

Vianey García, descartada como nueva titular de la Secretaría de Igualdad

En otro punto, el mandatario estatal descartó que Vianey García Romero sea la próxima titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, pues no cumple con la edad para ocupar la titularidad de la dependencia estatal, a la que renunció Mónica Díaz de Rivera, el pasado martes.

“No es Vianey García la propuesta de nueva titular, porque no he definido quién va a ser, no está excluida nadie, pero no tengo una definición a favor de nadie”.

El gobernador reconoció la labor que hizo Díaz de Rivera en la dependencia estatal, sin embargo, dijo que esta salida debe servir para mejorar la organización, el concepto y la atención en la institución.