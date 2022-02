Por asuntos de salud, Mónica Díaz de Rivera presentó su renuncia al cargo de titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género, por lo que la tarde de este martes se realizó el proceso de entrega de documentación de la dependencia.

Hasta este martes solo está al frente una encargada de la dependencia, además personal de la Secretaría de la Función Pública llegó a la institución para el proceso de entrega-recepción y de esta forma, Díaz de Rivera dejó el cargo de secretaria.

Aunque trascendió la llegada de Vianey García Romero a la titularidad de la dependencia, esto aun no está confirmado por el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, no obstante que la ex diputada local no tiene la edad de 30 años que marca la ley para ocupar el cargo, aunque sí podría asumir la responsabilidad solo como encargada del despacho.

Con el cambio de Díaz de Rivera suman 20 cambios en la administración de Miguel Barbosa Huerta, sin embargo, el mandatario local ha enfatizado en que es necesaria una evaluación constante de los servidores públicos para el mejor funcionamiento de la administración pública estatal.

En el caso de Mónica Díaz de Rivera sorprendió su salida, pues ha sido una de las funcionarias más cercanas al mandatario local, incluso cuando tuvo una intervención quirúrgica tuvo el respaldo del gobernador.

Fue en 2019, cuando la pasada legislatura local modificó la Ley de la Administración Pública Estatal y con ello dio paso a la propuesta del gobernador Miguel Barbosa Huerta para la creación de la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género, que encabezó desde el inicio Mónica Díaz de Rivera a quien el mandatario designó por su activismo a favor de las mujeres.