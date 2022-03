Ante los presuntos acuerdos políticos entre el senador Alejandro Armenta Mier y la expresidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, el gobernador de Puebla dijo que tienen la libertad de decidir.

El mandatario estatal fue cuestionado en torno a la presunta alianza que conformaron los morenistas sobre la próxima consulta ciudadana, dijo que como mandatario estatal no le corresponde opinar respecto al tema nacional, para evitar incurrir en un delito electoral.

Sin embargo, de la alianza entre ambos políticos, dijo que tienen derecho de reunirse y “si Claudia Rivera y Alejandro Armenta son amigos, pues felicidades, que compartan amigos y que compartan enemigos”, refirió el gobernador.

El mandatario local dijo que las personas públicas pueden exhibir sus alianzas y acuerdos, pero enfatizó que a él como gobernador no le corresponde emitir opiniones en torno a la revocación de mandato.

“Las personas políticas se pueden reunir y exhibir sus alianzas, pero yo no voy hablar de la revocación de mandato porque cometería una infracción, no corresponde a personas, solo es a través de una Asociación Civil, es muy complejo, ni partidos ni gobiernos, ni nada”, recordó. La veda electoral concluye una vez que termine la Consulta Popular, el próximo 10 de abril, por lo que el gobernador se ha mantenido respetuoso para no abordar temas de índole político o electoral.