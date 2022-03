Ante el presunto complot de diputados en contra de varios funcionarios estatales e incluso del propio mandatario, el gobernador de Puebla afirmó que esas reuniones no sirven de nada y les recomendó que mejor "se pongan a trabajar, que ayuden a la gente y que si quieren promover a alguien mejor salgan a las calles".

El mandatario local pidió a los legisladores que hagan de la política un ejercicio constructivo y no de odio, esto a pregunta expresa de las reuniones que llevaron a cabo diputados locales opositores a su gobierno, encabezados por Daniela Mier Bañuelos, hija del coordinador de los diputados, Ignacio Mier, quien intenta su candidatura en 2024.

El gobernador de Puebla comentó que los legisladores empiezan a mostrar prácticas de la política que no son las mejores “no pasa nada, pónganse a trabajar, hagan de la política una virtud, no un comportamiento desviado, de verdad, creen ustedes que en un lugar como Puebla se conservan los secretos así, vean que no”.

Además, pidió que no lucren electoralmente con la Reforma Eléctrica y que ésta no sea una bandera política para ganar simpatías rumbo a 2024; insistió en que esas reuniones no funcionan para nada.

“Esas reuniones nunca han servido de nada, hagan territorio si quieren promover a alguien, no promoviendo la Reforma Eléctrica, por cierto, eso se llama oportunismo, hagan territorio, ayuden a la gente, gestionen”.

La diputada morenista, Daniela Mier, convocó a una reunión a la que asistieron Iván Herrera, Angélica Cervantes, Rafael Micalco, Mónica Rodríguez Della Vecchia y Guadalupe Leal Rodríguez, ellos opositores al gobierno estatal.

La legisladora local reconoció que hubo esta reunión a la que no fue invitado Sergio Salomón Céspedes, aunque negó ruptura con su coordinador del Grupo Parlamentario, afirmó que esta reunión “fue de amigos”.

Medio Ambiente intervendrá en el caso del hijo del alcalde de Amozoc

Ya en otro punto, el gobernador de Puebla se limitó a mencionar que será la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial la que intervenga en el caso del león que presumió en sus redes sociales Magdiel de la Rosa, hijo del edil de Amozoc.

Magdiel de la Rosa presumió un león en sus redes sociales y además, anunció que lo pondrá a la venta, por ello es que la dependencia estatal intervendrá en este tema.