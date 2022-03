El ayuntamiento de Puebla debe determinar el tipo de transporte que circula por las calles del Centro Histórico, debido al hundimiento de las calles, más no la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), refirió el gobernador.

Comentó que es competencia del ayuntamiento de Puebla determinar si queda fuera del Centro Histórico de Puebla el transporte pesado, como los camiones del transporte público, esto debido al hundimiento de calles que ha provocado daños colaterales al patrimonio público y privado.

“La vialidad en el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla corresponde determinarla al ayuntamiento, al municipio le corresponde al Ayuntamiento de Puebla no al gobierno del estado, de acuerdo y quien va a poder determinar si el transporte pesado sale del Centro Histórico porque está provocando hundimiento de calles tendrá que ser el ayuntamiento el que lo plantee, no el gobierno del estado para que no se piense que nosotros estamos redefiniendo la viabilidad”, comentó el gobernador.

Solo en el caso de que el gobierno municipal solicite el apoyo del gobierno del estado para atender este tema, entonces habrá un análisis del gobierno del estado, pero “¿Quién determina el sentido de las calles?, hablo de cuestiones viales. El ayuntamiento. ¿Quién determina qué una calle sea peatonal o no?, el ayuntamiento”, dijo.

Y es que, la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), Elsa Bracamonte González, adelantó que “estamos viendo cambiar el tipo de transporte por el hundimiento que vamos hacer un estudio para cambiar el tipo de transporte, el transporte más pequeño, hay un daño patrimonial”, dijo.

Aunque la funcionaria estatal comentó que el tema está en análisis, el gobernador dejó claro que corresponde únicamente al Ayuntamiento de Puebla determinar qué tipo de transporte entra o no al Centro Histórico de Puebla, debido al daño que se causa en las calles y al patrimonio público.

Cabe mencionar que, en entrevista por separado, el presidente municipal de Puebla, dijo que esta a favor del retiro del transporte pesado de las calles del Centro Histórico de la capital poblana y calificó como viable que la SMT realice un estudio de movilidad al respecto.

Cabe mencionar que, la calle 4 Norte es una calle severamente dañada, debido a la carga del transporte público, además del deterioro constante en las calles de la 8 a la 12 Oriente-Poniente.