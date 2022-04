La titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Beatriz Manrique, dejó claro que no se otorgarán permisos para un banco de tiro en Coronango, como lo demanda el Frente Nacional de Izquierda Social (FNIS), pues dijo que el suelo no es apto para ello.

La funcionaria estatal comentó que la dependencia a su cargo buscará diálogo con autoridades municipales de aquella demarcación, para que en su caso modifiquen su plan de desarrollo urbano.

“Este banco de tiro que ellos nos solicitan no podemos otorgarlo porque el uso de suelo no da para la actividad, es restauración ecológica y la restauración ecológica no es compatible con los bancos de tiro derivados de la construcción, de ahí que lo que estamos haciendo es hablar con el presidente municipal”, dijo.

Beatriz Manrique señaló que la dependencia estatal autorizó dos bancos de tiro que sí cumplen con la normatividad ambiental, sin embargo, uno de estos no opera y se busca a los responsables para que abran su operación.

“Esta Secretaría ha autorizado dos bancos de tiro que cumplen con la normatividad, los bancos de tiro sirven para depositar residuos de manejo especial, cuyo manejo es estricto del gobierno del estado, tenemos dos bancos autorizados, uno de ellos nos informó que no va a operar en este momento y lo estamos buscando para impulsar que abra su operación”, comentó.

De acuerdo a información publicada en Intolerancia Diario en Coronango existen 15 barrancas, agujeros o socavones, algunos ya restaurados y otros en proceso para ser ocupados como banco de tiro.

El denominado Frente Nacional de Izquierda Social denunció que la Secretaría del Medio Ambiente ha negado los permisos, pues ya hay dos bancos de tiro en esta zona.

Este miércoles, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente aclaró que no se pueden otorgar más permisos y que parte de este tema, corresponde resolverlo al Ayuntamiento de Coronango, por lo que de ninguna forma hay un monopolio, como se acusó.