El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aseguró este miércoles que existe “un cálculo político”, de cara a las elecciones de 2024, esto, desde su perspectiva, orilló a que el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera no indagara la cuenta pública de su predecesora, Claudia Rivera.

En ese sentido, Barbosa Huerta refirió que la administración municipal “quiere abanicar al toro, capotearlo” y no intenta indagar el posible desvío de recursos de la administración pasada.

“Que se vaya a la siguiente, que sea la Auditoría Superior del Estado la que revise, yo les digo a los ayuntamientos que tienen que revisar y tienen que observar las irregularidades que encuentren de la anterior administración”.

“A todos los ayuntamientos actuales les digo que, si encuentran irregularidades de los anteriores ayuntamientos, inicien los procedimientos, inicien los procedimientos contra todos o contra todas”.

Es “un comportamiento político del ayuntamiento de Puebla, de no asumir ningún asunto de, no de confrontación, no quieren tener ninguna posición de tener, encabezar, posicionar sobre asuntos de responsabilidades del anterior ayuntamiento o de otros servidores públicos, no quieren entrarle al toro”.

Sin embargo, Barbosa Huerta refirió que los alcaldes como responsables de las finanzas públicas están obligados a revisar las acciones y el manejo del dinero de las pasadas administraciones municipales.

En ese marco, dijo que la negativa del Ayuntamiento de Puebla para indagar en este tema “evidenciará que no quisieron y eso tiene que ver con un acuerdo político”.

El gobernador de Puebla también recordó que a la llegada de Claudia Rivera al gobierno municipal de la capital también se negó a llevar a cabo la revisión de las finanzas en las administraciones pasadas.

El pasado viernes, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, señaló que las observaciones que detectó la Auditoría Superior del Estado (ASE), así como el gasto no aclarado de más de 700 millones de pesos, ya se había constatado de las irregularidades del proceso Entrega-Recepción, el edil refirió que debe ser la ASE la que investigue el caso.