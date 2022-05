Enrique de la Madrid, director el Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey, afirmó que mientras la economía mundial resurge después de los estragos causados por el virus SARS-COV2, en México tenemos “la pandemia de las malas políticas públicas” para la cual “aún no hay vacuna”.

En conferencia de prensa ofrecida en el marco de la gira de trabajo que realizó por Puebla, Puebla, el ex funcionario federal y actual académico, advirtió que mientras países latinoamericanos como Brasil o Colombia hoy están reflejando síntomas de recuperación económica importantes, en México las decisiones mandan señales de retroceso que ahuyentan las inversiones y sin estas no hay empleo, producción, riqueza ni desarrollo.

Enrique de la Madrid informó que su visita a la capital poblana respondió a una invitación que le hizo la organización Tesoros de México, agrupación que conoció cuando fungió secretario de Turismo, y que está enfocada a otorgar certificaciones a hoteles y restaurantes.

También compartió que en su estancia por esta ciudad tuvo la oportunidad de conocer el Banco de Alimentos, considerado uno de los mejores en todo el país, y donde le indicaron que hoy uno de cada 4 habitantes de la ciudad de Puebla tiene problemas de seguridad alimentaria, por lo que el banco atiende a más de 150 mil personas a la semana.

Y también como parte de su agenda por la capital poblana se reunión con empresarios de diferentes ramos de la economía con quienes compartió su visión sobre cómo impulsar la economía del país a partir de apoyar a los micro, pequeños y medianos empresarios, que son quienes generan riqueza, crear empleos, aportan a la seguridad y cubren con sus contribuciones fiscales.

Justo al concluir su reunión con empresarios, De la Madrid fue abordado por los representantes de los medios de comunicación a las afueras del Club de Industriales de Puebla, para conversar sobre su visión de país en contexto actual y en el corto plazo.

Ahí, Enrique de la Madrid fue enfático en señalar que si bien los efectos de la emergencia sanitaria mundial derivada del COVID-19 fueron devastadores para algunas economías, hoy los países con una perspectiva progresista ya están registrando signos de recuperación.

“Está claro que tuvimos todos una caída con la pandemia, pero muchos de esos países el mismo año siguiente recuperaron el mismo nivel de crecimiento y nosotros no. México dejó de tener crecimiento desde el 2019, antes de la Pandemia. Es más, ya nos dijeron que no hay pandemia, que ahora se llama endemia. Y sin embargo, también en esta primera parte del año tenemos crecimientos inferiores a los de los años anteriores”, advirtió.

En este sentido, el director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey aclaró que el estancamiento económico del país no es producto de la emergencia sanitaria. “Tenemos la pandemia de las malas políticas públicas; es la que tenemos y esa es la que no se nos va. Y la bronca, es cómo nos vacunamos contra esto. Entonces, ahí tenemos la pandemia de las malas políticas públicas que están siendo muy dañinas para la economía y ¿quién paga eso? Lo paga al final del día la gente, pero lo sufre más la gente que tiene, todavía, pues menores condiciones o que sufren pobreza”, sostuvo.

Para Enrique de la Madrid la única manera de sacar un país de la pobreza de manera consistente es que existan muchas oportunidades de empleo y que los mexicanos tengamos las habilidades y las herramientas para competir en este nuevo mundo. “O sea que tengamos las habilidades y las herramientas para poder ser empleables”, puntualizó.

En este sentido, De la Madrid afirmó que en el contexto mundial los jóvenes representan el bono poblacional que los países requieren para avanzar en términos económicos, agropecuarios, educativos, sanitarios, financieros e incluso digitales.

“México primero es un país de jóvenes. La mitad de la población tiene menos de 29 años. Entonces, realmente de esto es de lo que yo estoy hablando, es cuáles son las condiciones que existen para que a los jóvenes les vaya mejor. Y no me cabe la menor duda de que de que hay un mundo afuera que es muy favorable para los jóvenes mexicanos”, dijo.

A manera de ejemplo comentó que este mundo de energías renovables, en la cual los jóvenes creen porque tiene una visión más sustentable que también se traducirían en empleos para los Jóvenes. “Y está este otro mundo digital. Hoy si eres un joven y tienes acceso a Internet y tienes una computadora y habilidades, tú puedes hoy en día trabajar desde tu casa y conectarte a México y al mundo”.

Al respecto advirtió que si los jóvenes hoy ven que otra alternativa que va en contra de esta tendencia, “que por lo menos que sepan que esa alternativa va en contra de sus intereses. Yo creo que es el futuro es promisorio para los jóvenes, siempre y cuando se involucran en definir este rumbo de México y si no lo hacen, van a padecer un México sin oportunidades, un México que te decepciona, un México de violencia”.

Para el exfuncionario público que encabezó las carteras de Turismo y las bancas de desarrollo en este país, los jóvenes mexicanos tienen que tomar una posición sobre cuál México quiere “y entiendo que a veces haya razones para estar desanimado o apático o alejarte de la política, eso no sirve. La apatía no es opción”, subrayó.

“El desánimo no es opción, pero hay un gran futuro para los mexicanos, para los jóvenes mexicanos, siempre y cuando tomemos el camino correcto”, concluyó.

Enrique de la Madrid es Director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey; Ex secretario de Turismo federal; Ex director general del Banco de Comercio Exterior; Ex presidente del Consejo mexicano de Productos de Consumo.