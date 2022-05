La exdirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Genoveva Huerta y el alcalde de Puebla capital, Eduardo Rivera, sellaron la operación cicatriz este martes al presentarse en el inicio de la segunda etapa de bacheo en Puebla en la colonia Vicente Suárez.

Después de los constantes dimes y diretes, ocurridos durante la etapa de renovación del comité estatal blanquiazul, Genoveva Huerta subrayó que si bien hay diferencias entre militantes panistas, simplemente es más importante trabajar conjuntamente para rescatar a Puebla del gobierno de Morena.

"Hoy lo que necesita México ante este mal gobierno de Morena; ustedes lo están viendo, Morena no vino a construir, vino a destruir todo, hoy los que sí amamos a Puebla nos necesitan más unidos que nunca y eso estamos haciendo, trabajando en equipo, esa es la fortaleza del partido".

Refrendó que los diferentes grupos al seno del Partido Acción Nacional (PAN) existen desde hace 22 años que ingresó como militante.

Priorizo que con miras al 2024 se mantendrá trabajando en su partido para recuperar la gubernatura del estado que sí se puede alcanzar a diferencia de otros estados.

"Los temas intentos los vamos a dejar internos, soy una mujer de instituciones, le damos vuelta a la página y trabajamos para que Puebla tenga en el 2024 la posibilidad de tener un buen futuro, ¿cómo? pues con buenos gobiernos y no lamentablemente con los gobiernos de Morena, vean como esta Zacatecas y Veracruz".

Genoveva Huerta añadió que es una mujer de instituciones con miras a futuro para fortalecer a su partido blanquiazul.

"Soy institucional, cuando mi partido lo decida ahí estaré, aunque a veces me quede con un mal sabor de boca porque en la mesa se dice una cosa y en la marcha se hacen otras, pero aquí voy a seguir militando en en PAN. No me voy a cambiar de partido".

Insistió que se siente orgullosa de haber trabajado al frente del PAN en Puebla porque heredó un buen trabajo, dejó más presupuesto, más presidencias municipales, regidores y un partido más fuerte.

Al referirse a los conflictos de su par en San Lázaro, el morenista Ignacio Mier sobre su investigación de manejo de recursos de procedencia ilícita, precisó que es un conflicto entre militantes de Morena que ellos deben resolver.