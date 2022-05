El diputado local Jorge Estefan Chidiac advirtió que los problemas que enfrentan los socios Ignacio Mier Velasco y Arturo Rueda, no deben vincularse con el tema de la libertad de expresión, e indicó que en su caso él fue víctima del abuso de poder, porque Rafael Moreno Valle impidió que se ejerciera la acción penal cuando fue víctima de extorsión.

En entrevista, indicó que no se puede separar a Ignacio Mier Velasco de Arturo Rueda, "son cómplices y el primero no puede decir que actúa por cuenta propia, ni decir que ese periódico sólo lo ha metido en problemas, pues Diario Cambio ha sido su negocio, y de él ha vivido", acusó.

“Acaso me van a decir que no tiene cuentas, tarjetas y que es igual que López Obrador, y claro que han vivido de eso, Nacho nunca ha ocultado quien hacia las negociaciones y grandes convenios con el gobierno, en su momento ha defendido a Rueda”, dijo.

Indicó que ambos personajes fueron también denunciados de un presunto lavado de dinero, son responsables de lo que es el medio.

Precisó que el tema de la extorsión en 2017 fue Rueda directamente quien lo hizo y Nacho no tuvo participación, pero después lo defendió, e indicó que fue tanto con él como con Moreno Valle, por lo que no ha procedido la denuncia.

Jorge Estefan Chidiac expuso que al día de hoy no hay razón por la cual no le giren orden de aprensión al director del Diario Cambio ya, que está cumplimentado el expediente, y aseguró que Moreno Valle varias veces bloqueó el que se pudiera girar la orden de aprensión.

Recordó que tuvo que presentar varios recursos jurídicos y al final del día, desde 2017, la averiguación previa está integrada, terminada y lista para consignar.

Comentó que Arturo Rueda todo el tiempo quiere señalar que es un ataque a la prensa: “El no es un reportero, ni director de un periódico, es un personaje dedicado a utilizar un medio de comunicación como instrumento de extorsión, o de propaganda ´para su causa política”.

“No desea ser juzgado como ciudadano o persona, sino como periodista, pero el delito que cometió, no lo hizo ni un periódico, ni un periodista, sino un delincuente”,

Respecto a la intervención del exfiscal Víctor Carrancá en el caso, advirtió que se trataba de un "empleado de Moreno Valle", no era autónomo y recibió la orden de archivar el asunto, y tal cual cometieron la atrocidad de decir que no se le consignaba por “atipicidad en el delito”, es decir que lo que él hizo al extorsionar, no encajaba en ninguna causa penal.

“No encajaba en la descripción de ningún delito, era una manera de no entrar a fondo, y por ello dos veces les gané el recurso, y el fiscal sirvió a los intereses de Moreno Valle”.

Expresó que, tristemente, el abuso de poder que el mismo Rueda señala de Moreno Valle, es el que cometió con quien había sido víctima de extorsión, para favorecer a quien cometió el delito y no ejercer la acción penal.

“Rueda es el beneficiario del abuso del poder, y quien ha sido afectado del abuso del poder es un servidor en mi causa contra Rueda, y quiere utilizar influencias, presiones políticas, chantajes para no ser juzgado como delincuente”

Insistió en que nada tiene que ver Cambio, el periodismo, la libre expresión con un delito de extorsión.